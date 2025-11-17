Momento de terror: el avión privado que transportaba al ministro del gobierno se quema después de estrellarse al final de la pista mientras el clip captura el error de aterrizaje

ESTE es el momento aterrador en el que un grupo de altos funcionarios del gobierno se ven obligados a salir de un avión en llamas después de un aterrizaje forzoso.

El avión privado se salió de la pista provocando un gran infierno mientras las imágenes muestran columnas de humo negro saliendo de los restos.

En el avión viajaba un gran equipo de funcionarios de la República Democrática del Congo cuando se produjo el desastre.

El avión, en el que viajaban el Ministro de Minas del país, Louis Watum Kabamba, y su delegación, aterrizaba en el aeropuerto de Kolwezi alrededor de las 11 de la mañana del lunes.

Cuando el vuelo fletado de Embraer aterrizó, de repente no pudo detenerse antes de patinar boca abajo fuera de la pista 29.

En cuestión de segundos, la sección de cola se incendió inmediatamente, según informes locales.

Toda la mitad trasera del avión se incendió mientras las imágenes mostraban los horrores a medida que se desarrollaban.

Enormes nubes de humo se elevaron hacia el cielo en el aeropuerto mientras los rescatistas se apresuraban frenéticamente para intentar extinguir los restos en llamas.

Armados con mangueras de agua, algunos equipos de seguridad lucharon contra las llamas mientras otros intentaban desesperadamente sacar a los atrapados a bordo.

El pasos en la parte delantera del avión logró abrirse y algunos pasajeros cerca de la salida escaparon rápidamente.

A los funcionarios atrapados en el medio o en la parte trasera gravemente quemada no les quedó más remedio que saltar por la salida central.

Se podía ver a varios saltando sobre el ala antes de caer al suelo agarrando sus bolsas.

El asesor de comunicaciones del ministro, Isaac Nyembo, confirmó que el avión “se salió de la pista durante el aterrizaje”.

Las imágenes del interior del avión cuando llega a aterrizar muestran el pánico de quienes estaban a bordo.

Un pasajero filma el aterrizaje mientras muestra cómo el ala roza el suelo durante varios segundos a gran velocidad.

Los que estaban dentro se pusieron de pie rápidamente justo cuando la cola se encendió por primera vez.

Milagrosamente, no se reportaron muertes ni heridos graves.

Continúan las investigaciones sobre el vuelo fletado, operado por Airjet Angola.

Aún no está claro qué causó el aterrizaje fallido.

Se dice que el avión quedó completamente diezmado por el incendio.

El ministro Kabamba, de 63 años, se dirigía a la mina Kalondo, cerca de Kolwezi, para trabajar con la comunidad tras otro desastre ocurrido el fin de semana.

Un puente junto a un pozo de mina se derrumbó repentinamente el sábado, según se informa provocado por fuertes lluvias y una oleada de trabajadores en pánico.

Más de 30 trabajadores de una mina de cobre semiindustrial murieron en la tragedia.

El colapso fue “causado por el pánico, supuestamente provocado por disparos del personal militar que protegía el sitio”, dijo el Servicio de Orientación y Apoyo a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala del Congo.

La Iniciativa para la Protección de los Derechos Humanos pidió una independencia investigación en las muertes.

Kabamba fue una de las primeras figuras del gobierno en asistir al lugar desde el incidente.

Asumió el cargo recién en agosto después de haber desempeñado anteriormente un papel destacado en el gobierno.