Momento de terror: un helicóptero ruso pierde la cola antes de estrellarse en llamas y cuatro funcionarios de defensa ‘quemados vivos’

MIRA el horrible momento en que un helicóptero ruso pierde el control antes de estrellarse contra el suelo y estallar en una enorme bola de fuego.

Las imágenes muestran el helicóptero Ka-226 con la sección de cola colgando en el aire, antes de caer al suelo en una explosión de fuego.

Las imágenes de CCTV muestran cómo se desarrolla la desastrosa secuencia cuando el avión originalmente corta un muelle mientras intenta aterrizar.

El piloto decide detenerse cuando la cola dañada queda colgando del avión.

Luego vuelve a bajar el helicóptero a aguas poco profundas, pero en lugar de apagar el motor, el piloto decide detenerse una vez más.

Luego se dirigen hacia el mar, ganando altura.

Por algún milagro, incluso con la cola rota el helicóptero sigue en el aire.

Sin embargo, está claro que el piloto lucha por el control.

Luego se ve al helicóptero dirigiéndose hacia tierra en busca de algún lugar para realizar un aterrizaje de emergencia.

Antes de que pueda hacerlo, comienza a girar sin control y caer al suelo.

Las imágenes se cortan antes de que otro video muestre el helicóptero rápidamente en llamas cerca de la costa.

Otra grabación a cierta distancia muestra nubes de humo llenando el cielo.

El Ka-226 transportaba a trabajadores de una planta de defensa vinculada a la guerra cuando se estrelló.

Cuatro personas murieron quemadas y otras tres sobrevivieron.

Están gravemente heridos en cuidados intensivos.

El piloto, que se encuentra entre los heridos de gravedad, ha enfrentado fuertes críticas en Rusia.

Muchos otros pilotos se han preguntado por qué decidió salir de aguas menos profundas y seguras.

El fundador del Conflict Intelligence Team, Ruslan Leviev, dijo: “Parece como si un piloto de helicóptero borracho hubiera decidido presumir.

“En el último momento se dio cuenta de que no iba a llegar al lugar de aterrizaje y puso el helicóptero en ascenso.

“Entonces, por alguna razón, volvió a salir del agua.

“¿Por qué? Ya estás sentado con seguridad, luego aterrizas en el agua por segunda vez.

“Un pánico claramente visible del piloto”.

En el accidente murieron cuatro altos funcionarios de la planta electromecánica de Kizlyar.

Entre ellos estaban el ingeniero jefe Serguéi Suslov, el ingeniero jefe de diseño de helicópteros Sirajutdin Saaduev, el director general adjunto de apoyo al transporte, Achalo Magomedov, y el conductor Islam Dzhabrailov.

La planta ha sido sancionada por su implicación en la guerra en Ucrania.

Fabrica sistemas y equipos de control y diagnóstico en tierra para aviones militares Sukhoi y MiG.

La causa del accidente fue descrita como una “catástrofe” por la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia.

El Ka-226 volaba de Kizlyar a una base de recreación cuando se desarrolló la terrible experiencia.