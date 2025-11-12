Momento de terror: una pasajera de taxi le saca un MACHETE al conductor y le exige que cambie la estación de radio

Este es el momento aterrador en el que una mujer rusa amenaza a su taxista con un enorme machete porque no soporta la música de baile que suena a todo volumen en su taxi.

Las imágenes muestran al portador del cuchillo, enojado, exigiendo canciones de “chanson”, música sin escasez de letras.

La pasajera rebusca en su bolso momentos antes de blandir el machete cerca de la cara del conductor.

En un momento de pánico, el hombre se balancea hacia un lado, intentando mantenerse alejado del filo de la espada.

Después de levantar las manos con puro horror, el conductor cambió a la estación de radio favorita de la mujer y solo entonces ella casualmente dejó la espada letal que empuñaba.

El viaje desde el infierno fue un viaje en la ciudad de Samara, Rusia, y terminó cuando el taxista dejó a la misteriosa mujer en un cementerio local.

La impactante escena fue captada por una cámara dentro del taxi con la mujer descansando en el asiento trasero.

Sacando el cuchillo de su bolso y clavando el machete entre los asientos delanteros al conductor, la mujer, que se cree rondaría los cincuenta años, le dijo: “No me gusta este tipo de [dance] música.”

El taxista petrificado hizo una mueca y se alejó mientras conducía el taxi, tartamudeando: “Entiendo, entiendo. Lo apagaré”.

Luego preguntó: “¿No pudiste entender la primera vez?”

Las imágenes muestran al conductor ignorando a la mujer rusa; luego ella resulta violenta y lo condena con el enorme machete.

Ella le ordenó: “Pon la canción,

“Cuando enciendes [my favourite chanson]voy a poner [the machete] lejos.”

El conductor desesperado se quitó el cinturón de seguridad; parecía dispuesto a salir del coche si el “pasajero psicópata” lo amenazaba nuevamente.

“Ya encendí todo”, le dijo, después de cambiar al canal de música “chanson” que ella exigió.

Nerviosamente le preguntó a la mujer: “¿Sabes adónde vamos?”

Ella respondió: “Vamos al cementerio”.

Los informes dicen que el aterrador viaje terminó sin violencia a pesar de la avalancha de demandas de la mujer.

Las fuerzas del orden en Samara han iniciado una búsqueda de la mujer que empuñaba el machete.

Los agentes de la comisaría de policía de Smyshlyaevka en Samara dijeron que el conductor no había presentado una denuncia formal, pero que de todos modos estaban investigando después de que el inquietante vídeo se volviera viral.

Las autoridades pretenden rastrear a la misteriosa mujer que llevaba un pañuelo en la cabeza y su machete.

Para los rusos, chanson significa cualquier cosa, desde canciones de bardos y baladas carcelarias hasta pop sentimental o romántico.

El género se asocia a menudo con blatnaya pesnya. [criminal underworld songs].

