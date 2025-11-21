Momento de terror: una tromba marina gigante TORNADO golpea a pocos metros de la playa más popular de vacaciones

ESTE es el momento en el que un enorme tornado retumba a pocos metros de las costas de la isla turística británica de Mallorca.

El tornado formó un rayo tormentoso entre las cielo y el agua del Mediterráneo, y los lugareños dijeron que era la más grande que jamás habían visto.

Las imágenes capturadas por un jardinero el viernes por la mañana temprano muestran una enorme columna de nubes arremolinadas y rocío cerca del pueblo de Deià.

Se lo puede ver avanzando lentamente hacia la costa, mientras los lugareños lo observan con incredulidad.

Martín, de 53 años, vive en la zona desde hace 20 años y conoce bien las aguas gracias a su trabajo como pescador.

Le dijo a The Sun: “He visto algunos tornados alrededor de Mallorca, pero este es el más grande. Era enorme.

“Uno más pequeño que este tocó tierra hace unos años y dañó la casa de Richard Branson justo a lo largo de la costa.

“Pueden ser muy poderosos y derribar árboles fácilmente”.

Deià es un lugar pintoresco y apartado, pero ha albergado algunos nombres famosos a lo largo de los años.

Uno de sus cafés era el lugar favorito de Jimi Hendrix, y el poeta británico Robert Graves se esforzó por construir una casa allí.

Martin explicó que las trombas marinas como esta se forman cuando hay una gran diferencia de temperatura entre el agua y el aire.

Mallorca también se vio afectada por nieve y granizo el viernes cuando llegó la primera ola de clima invernal.

Combinado con ráfagas de viento de hasta 55 mph, los isleños sintieron el frío.

Las autoridades locales se vieron obligadas a limpiar las carreteras de material helado con quitanieves montados en camionetas.

Afortunadamente para los mallorquines y los turistas de otoño, el tiempo mejorará a partir del domingo.

Se espera que el aire helado vuelva a calentarse y la isla podría disfrutar de temperaturas de hasta 20 grados en próximo semana.

Mallorca fue azotada a principios de este mes por tormentas que causaron estragos en las Baleares y Barcelona.

Los bomberos compartieron imágenes de un pino derribado que se había derrumbado sobre un edificio y bloqueaba la calle.

El aeropuerto de Palma se vio obligado a retrasar decenas de vuelos ante las fuertes lluvias y granizo.

Isla de fiesta Ibiza También se enfrentaron a lluvias torrenciales, intensas tormentas y relámpagos. huelgas.