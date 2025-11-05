Momento del horror del accidente del avión de carga de UPS captado en VIDEO – RT World News

Según informes locales, han aparecido en línea imágenes de vídeo dramáticas que muestran el momento en que un avión de carga de UPS se estrelló durante el despegue del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville el martes.

Uno de los clips, aparentemente filmado por empleados del aeropuerto, parece mostrar el McDonnell Douglas MD-11 ya envuelto en llamas mientras rodaba por la pista.

Momentos después, una enorme bola de fuego y un espeso humo negro estallan al final de la pista, lo que coincide con los informes de una explosión cerca o poco después del despegue.

Otras imágenes, filmadas por transeúntes, aparentemente capturan el momento en que el avión atravesó y destruyó varios edificios cerca del aeropuerto.

Si bien no se ha confirmado la causa exacta del accidente, las imágenes plantean dudas sobre si el avión ya estaba experimentando un incendio u otra emergencia antes de despegar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p. m. hora local, poco después de despegar de Louisville con destino a Honolulu. Las autoridades han instado al público a evitar el lugar del accidente, que sigue siendo un “Escena activa con fuego y escombros”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación y aún no ha verificado el contenido de los videos que circulan. Tanto la NTSB como la FAA han enfatizado que la información sobre el accidente sigue siendo preliminar.