ESTE es el momento en que una unidad de operaciones especiales ucraniana lanza un atrevido bombardeo con drones contra un sistema de defensa aérea ruso valorado en más de 1.260 millones de dólares.

Vladimir Putin recibió un golpe humillante cuando un inteligente equipo de espías de la resistencia ayudó a orquestar un ataque preciso contra una de sus piezas de tecnología de guerra más valiosas.

El ataque fue llevado a cabo por las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) de Ucrania.

Las unidades de las SOF lograron desactivar el lanzador móvil de misiles tierra-aire S-400 Triumph en la aldea de Uyutne, cerca de Eupatoria, mientras estaba en servicio de combate.

El S-400, que vale más de 1.260 millones de dólares (960 millones de libras esterlinas), es utilizado por el ejército ruso para detectar y destruir objetivos aéreos a largas distancias.

Putin también lo ha utilizado para atacar territorio ucraniano durante su brutal guerra.

Imágenes dramáticas de drones en primera persona muestran un aluvión de drones kamikazes de Kiev de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) lanzándose hacia el sistema de defensa aérea en movimiento.

El lanzador quedó de fumar después de que los drones explotaran al impactar, provocando un gran infierno.

Los operadores de drones utilizaron los sistemas a bordo compatibles con Starlink junto con los drones FP-2 de las SOF para destruir completamente el valioso sistema.

Según los informes, el radar multifuncional ruso 92N6E y el equipo de suministro de energía autónomo para el puesto de mando S-400 también fueron destruidos.

Los especialistas de inteligencia ucranianos también atacaron con éxito los sistemas de radar AORL-1AS y P-18 Terek del ejército ruso.

Un gran depósito de municiones perteneciente al 18.º ejército ruso también fue alcanzado por un devastador dron. huelgas el 6 de octubre.

Imágenes separadas mostraron drones kamikazes atravesando el techo del depósito a toda velocidad.

Los espías de la Resistencia que trabajaban en la Crimea ocupada señalaron la ubicación de los activos rusos, según los altos funcionarios de Kiev.

Mientras los activos militares de Rusia se tambalean, Ucrania ha presentado un nuevo robot de rescate.

El viernes aparecieron imágenes increíbles que muestran a un robot salvando la vida de un soldado ucraniano que estuvo atrapado detrás de las líneas rusas durante 33 días.

El robot navegó a través de una ruta peligrosa e incluso esquivó minas terrestres y ataques con drones para recuperar al soldado gravemente herido.

Se produce cuando el conflicto continúa aumentando a pesar de los desesperados pedidos de paz.

Putin ordenó un ataque con misiles y drones contra centrales eléctricas durante la noche.

Las principales ciudades de Kiev, Kharkiv y Dnipro se vieron afectadas por cortes de energía y calefacción, al igual que las regiones de Poltava, Kirovohrad, Odesa y Mykolaiv.

Grandes zonas de Ucrania quedaron sumidas en la oscuridad mientras los residentes se veían obligados a soportar el frío intenso rodeados de bombas.

En Dniéper, una mujer murió y más de una docena resultaron heridas en una ofensiva rusa con aviones no tripulados que atacó un edificio de apartamentos.

En Kiev, camiones e instalaciones resultaron dañados debido a un ataque con misiles y drones rusos.

En Járkov, las redes de metro y transporte eléctrico fueron paradas debido a las huelgas en el sector energético.

El suministro de agua también se vio afectado y un trabajador de una empresa de gas murió.