Momento dramático: un manifestante pro-palestino recibe una brutal paliza después de encender una bengala en una actuación de música clásica.

ESTE es el impactante momento en que un manifestante pro palestino enciende una bengala en una actuación de música clásica y recibe una brutal paliza.

Las imágenes muestran al hombre siendo golpeado repetidamente, mientras se encoge de miedo bajo los brazos, en medio del concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en París.

El concierto del jueves fue descrito como un momento de “violencia intensa”, el tipo de cosas que “se asocian con los hooligans del fútbol”.

Un miembro del público, Gilles, dijo: “No es lo que normalmente se espera en un concierto de música clásica”.

Un video dramático muestra al manifestante encendiendo la bengala antes de ser golpeado por una turba.

Aún sosteniendo la llama, el hombre intenta huir mientras casi se prende fuego.

Luego se ve a varios miembros de la audiencia golpeándolo y pateándolo furiosamente.

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos por delitos contra el orden público, informó un portavoz de París confirmaron los fiscales.

Tres de ellos se enfrentan a un proceso por “participar en un grupo con la intención de cometer violencia o vandalismo”, un delito punible con un año de prisión y una multa equivalente a unas 13.000 libras esterlinas.

La cuarta persona está detenida por “organizar una manifestación no declarada”, lo que conlleva una pena de seis meses de prisión y una multa de 6.500 libras esterlinas.

Se cree que entre los arrestados se encontraba un hombre de 20 años, aunque aún no se ha identificado a otros.

Yonathan Arfi, del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Franciacondenó a los “odiosos agitadores” y afirmó que estaban trabajando como parte de una “campaña antisemita bajo el disfraz de antisionismo” para causar problemas.

Tras los arrestos del jueves, los manifestantes se reunieron frente a una comisaría de policía en el centro Parísen una aparente muestra de solidaridad con los detenidos.

Llama a la Israel Orquesta Filarmónica cancelará sus conciertos en Francia han aumentado en medio del continuo ataque de las FDI contra los palestinos.

A pesar de obtener un amplio respaldo de los sindicatos y los partidos políticos, un portavoz de la orquesta insistió en que seguirían adelante con el programa y presentarían una queja oficial sobre la última protesta.

Llega justo un día después de MÁS de 700 policía Se desplegaron agentes en las calles que rodean Villa Park y 11 fueron arrestados en medio de protestas durante el partido.

El polémico partido se llevó a cabo a pesar de que los seguidores del Maccabi Tel Aviv fueron excluidos del terreno de juego y de West Midlands. Policía clasificando el partido como “de alto riesgo”.

En la masiva operación policial, en la que participaron agentes montados y unidades caninas, se detuvo a 11 personas.

Fueron detenidos por la policía por una variedad de delitos, incluido intentar arrojar fuegos artificiales al suelo, posesión de fuegos artificiales Clase B drogasy gritando insultos racistas.

Los detenidos eran todos hombres o niños de entre 17 y 67 años.

Varios grupos de protesta atacaron el partido con manifestaciones, que estallaron poco antes del inicio y continuaron durante todo el partido.

El equipo Maccabi llegó al estadio cuatro horas antes del inicio del partido.

Fueron transportados en un autocar blanco sin distintivos, seguidos por fuertes medidas de seguridad en furgonetas y carros conducido por hombres enmascarados.

Hace seis semanas, existía la posibilidad de que el partido no se llevara a cabo, y se pidió que los equipos israelíes fueran eliminados de las competiciones internacionales.

Pero una vez que se acordó un alto el fuego el mes pasado, quedó claro que el club israelí Maccabi permanecería en la Europa League y viajaría a Birmingham.