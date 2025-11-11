Momento en el que estalla una gran explosión en uno de los principales puertos petroleros de Vlad después de que Ucrania lo atacara con un nuevo misil ‘monstruoso’

Las imágenes muestran el momento en que una gran explosión azota un importante puerto petrolero ruso después de un ataque “monstruoso” con misiles desde Ucrania.

La ciudad portuaria rusa de Tuapse, en el Mar Negro, fue sacudida por explosiones durante la noche después de que Ucrania supuestamente usara su nuevo misil Flamingo de largo alcance de producción nacional.

Las imágenes mostraron una explosión gigante en el muelle 167 con una enorme bola de fuego elevándose en el aire.

El puerto en llamas es crucial para las exportaciones de petróleo rusas, que Moscú utiliza para alimentar su guerra contra Ucrania.

Y anteriormente hubo informes de que un barco, posiblemente un petrolero, estaba en llamas debido a otro ataque ucraniano.

Inicialmente se creyó que el ataque a Tuapse había sido realizado por los pioneros drones marinos de Kiev.

Pero los canales rusos especularon que se había utilizado el nuevo Flamingo de Volodymyr Zelensky, producido íntegramente en Ucrania.

El canal de guerra de Telegram For Freedom dijo que la explosión indicaba que “algo rosa” había detonado cerca de un muelle de exportación clave en el puerto del Mar Negro.

Otra evidencia de un ataque de Flamingo fue un cráter gigante supuestamente causado por un misil que no dio en el blanco y cayó en una playa.

El cráter fue “claramente causado por una munición muy pesada, no por un simple dron kamikaze”, informó un canal de medios ruso.

Las ondas de choque de las explosiones también dañaron propiedades en la costa.

En la operación participaron al menos cuatro barcos no tripulados cargados de explosivos, pero Rusia afirmó haberlos destruido.

Ucrania ha golpeado repetidamente los activos petroleros rusos, lo que ha provocado un colapso de los ingresos por exportaciones, así como altos precios de la gasolina y colas en las estaciones de servicio.

Con un alcance de 3.000 kilómetros y una ojiva de 1.150 kg, el Flamingo, de producción totalmente nacional, es capaz de impactar profundamente en la Rusia europea e incluso en Siberia occidental.

La capital rusa, Moscú, también puede ser atacada con el misil.

Según los informes, el misil se fabrica en serie en los Cárpatos y su primer uso en combate fue en verano.

Aunque los detalles de su despliegue son escasos

El Flamingo no está sujeto a vetos occidentales sobre su uso para atacar objetivos dentro de Rusia, como es el caso de los misiles suministrados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

Según se informa, es resistente a las interferencias de la guerra electrónica rusa.

El misil ha sido descrito en Rusia como parecido al avión soviético UAV Tu-143 Reys y al misil de crucero alemán V-1.

Se le ha comparado con un avión no tripulado que vuela hacia su objetivo a altas velocidades subsónicas.