Momento en el que se llevan esposada a una mujer casada de 37 años acusada de agredir sexualmente a una turista adolescente en el baño de vapor de un hotel de Magaluf

ESTE es el momento en el que arrestan a una mujer irlandesa casada sospechosa de manosear a una turista mucho más joven en un baño de vapor.

La mujer de 38 años ha sido acusada después de que supuestamente tocó los genitales de un hombre sueco casi 20 años menor que ella en el spa turco de su hotel de vacaciones en Magaluf.

La golpearon toda la noche y la llevaron ante un tribunal, donde le advirtieron que enfrentaba 18 meses de prisión si era declarada culpable.

El magistrado instructor la puso en libertad bajo fianza y dijo que podía viajar de regreso a casa en espera de una investigación penal en curso.

Las imágenes muestran a la glamorosa mujer con cabello largo y castaño. cabello siendo empujado a través de un aparcamiento por dos guardias civiles.

Luce un vestido dorado largo y fluido y un par de esposas.

La presunta agresión sexual ocurrió alrededor de las 6 de la tarde en el Hotel Martinique de cuatro estrellas en Magaluf el 3 de junio.

La irlandesa, que vive en el condado de Cork, tenía entonces 37 años y el sueco sólo 18.

Una acusación de tres páginas de los fiscales dice que ella se metió en el baño de vapor turco y se sentó junto al adolescente “con un espíritu lujurioso, aprovechando el hecho de que no había nadie más allí”.

Se dice que ella primero entabló conversación con él en la sauna del hotel y le preguntó cuánto tiempo llevaba en Magaluf.

Luego salió de la sauna y se dio un chapuzón en la piscina vecina. piscina antes de seguirlo al baño de vapor turco, según un informe policial.

La acusación alega que, contra su voluntad, ella luego “puso sus manos sobre sus genitales y los acarició hasta que él dijo: ‘No, no, no’ y se fue”.

Alertó al personal del hotel, que llamó a la policía.

Los informes de la época decían que la mujer irlandesa, que nació en Brasil, estaba con su marido cuando llegaron los policías y se la llevaron.

Además de la pena de prisión, los fiscales quieren que a la irlandesa se le prohíba trabajar con menores durante años después de que sea liberada y se le ordene pagar las costas judiciales si es declarada culpable.

También quieren que ella pague a su acusador 440 libras esterlinas en compensación.

Dos policías serán llamados a declarar junto con el presunto infractor y la víctima.

Todavía existe la posibilidad de una audiencia previa al juicio para ver si se puede llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Los fiscales han presentado cargos contra ella y han pedido que reciba una pena de prisión de un año y medio si es declarada culpable en el juicio.

Su abogado Joan Arbós, muy conocido en Palma, dijo a principios de este año que iba a pedir que se “descontinuara” el caso contra su cliente porque “no consideraba que se hubiera cometido un delito”.

No se pudo contactar con él para hacer comentarios. esta mañana.

Un portavoz de la Guardia Civil afirmó poco después de la detención: “El presunto agresor sexual, de 37 años, que estaba en una sauna con un sueco… fue acusado de tocar las partes íntimas de la víctima sin consentimiento.

“Cuando llegaron los agentes, la víctima estaba visiblemente molesta.

“Luego de realizar las indagatorias, procedieron a la detención del presunto infractor, quien fue entregado a la Fiscalía. tribunales.”

Aún no se ha fijado ninguna fecha para el juicio. En España las penas de prisión de dos años o menos normalmente se suspenden para quienes infringen la pena por primera vez.