Momento en que Christian Brueckner, furioso, agarra la cámara del periodista mientras Paedo pierde su genial bicicleta hacia la guarida del bosque

ESTE es el momento en que Christian Brueckner, furioso, golpea la cámara de un periodista y los persigue después de que le preguntan si mató a Madeleine McCann.
El paedo, de 49 años, está custodiado por dos espeluznantes “ayudantes” y un feroz pit bull terrier en su nuevo hogar: una tienda de campaña escondida en el desierto alemán.
Nuevas imágenes muestran a Brueckner gritando a los periodistas cuando se enfrenta a la muerte de la pequeña británica Maddie, que desapareció de Portugal en 2007.
El pedófilo alemán fue nombrado principal sospechoso en 2020 mientras cumplía siete años en Alemania por la violación de una mujer de 72 años.
Posteriormente fue puesto en libertad en septiembre.
Los funcionarios nunca lograron construir un caso lo suficientemente sólido contra Brueckner que lo vinculara con Maddie.
A pesar de esto, sigue siendo el principal sospechoso y los fiscales prometieron esta semana seguir luchando incluso si intenta huir del país.
Cuando los equipos de filmación de ITV encontraron su escondite escondido en el bosque, lograron atrapar a Brueckner mientras intentaba alejarse en bicicleta.
Un periodista pregunta valientemente: “Señor Brueckner, ¿mató usted a Madeleine McCann?”
Pero antes de que pueda terminar la pregunta, el demonio furioso abandona su bicicleta y se lanza a enfrentarse al noticias equipo.
Parece golpear con fuerza la cámara con la mano y derribar el micrófono.
Después de unos segundos de gritos, Brueckner persigue al equipo hacia su coche antes de huir nuevamente en su bicicleta, según el informe.
The Sun también intentó hablar con él pero se negó a responder preguntas.
Pero sus abogados le han ordenado que no nos diga nada después de que descubrimos una botín de pruebas convincentes contra él a principios de este año.
Brueckner se mudó de su primer campamento después de que la semana pasada reveláramos que los lugareños enojados por su liberación lo habían obligado a esconderse. prisión.
Ahora espera que se le conceda una nueva identidad y empezar de nuevo después de que un tribunal le haya dado permiso para salir de Alemania.
La policía teme no poder seguirlo ya que su pulsera en el tobillo dejará de funcionar tan pronto como cruce la frontera.
Pero los fiscales intentarán retrasarlo y esperan que nuevos testigos les permitan presentar un nuevo caso en su contra.
Esta semana los investigadores, temiendo que desaparezca en el extranjero, le pedirán a un corte para una prohibición temporal de viajar hasta que se solucionen los errores con el equipo.
En una entrevista exclusiva, el fiscal Hans Christian Wolters afirmó: “Si abandona Alemania, será increíblemente difícil seguir vigilándolo.
“Pero no necesitamos a Christian Brueckner aquí para seguir investigando, de todos modos él no habla con nosotros.
“Continuaremos mientras creamos que todavía hay evidencia por encontrar, y creemos que sí. Una pieza de evidencia forense o un nuevo testigo podrían resolver el caso instantáneamente”.
Queda “un asunto” por resolver
Una investigación del Sun, transmitida como documental del Canal 4 en mayo, reveló que los policías están en posesión de imágenes que ayudan a comprender que Madeleine está muerta.
En chats online con otro pedófilo, incluso habla de su desesperación por “tomar algo pequeño y usarlo durante días”.
A pesar de las pruebas circunstanciales, los investigadores se han mostrado reacios a presentar cargos por el caso por temor a que la falta de pruebas forenses perjudicara sus posibilidades.
También les asustó que un tribunal absolviera a Brueckner de violación y una serie de agresiones sexuales el año pasado, la absolución que lo puso en el camino hacia la libertad.
Desde entonces, Brueckner ha dicho que sólo le queda “un asunto” que resolver en Alemania: luego abandonará el país tan pronto como reúna algo de dinero.
Se estima que ya ha pagado 2.000 libras esterlinas en prestaciones desde que fue liberado.
CRONOGRAMA DEL CASO MADDIE
AQUÍ hay una cronología del caso que ha cautivado al mundo.
3 de mayo de 2007
Madeleine McCann desaparece del apartamento de vacaciones de su familia en Praia da Luz, Portugal, lo que provoca una búsqueda policial masiva y se convierte en uno de los casos de personas desaparecidas más famosos de la historia.
15 de enero de 2016
Un vecino informa de una posible “tumba” en la fábrica abandonada de Brueckner en Alemania del Este.
La policía encuentra imágenes perturbadoras en memorias USB y lanza una búsqueda a gran escala.
16 de febrero de 2016
Christian Brueckner es condenado por abusar de una niña de cinco años en un parque después de que se encontraran imágenes en su computadora portátil.
Fue sentenciado a 15 meses tras las rejas, pero para entonces ya estaba prófugo.
3 de mayo de 2017
Por esta época, Helge B llama a una línea directa de información después de ver un especial del décimo aniversario de la desaparición de Madeleine McCann.
Informa de una supuesta confesión de Christian Brueckner.
27 de septiembre de 2018
Christian Brueckner, que se encuentra en fuga, es arrestado por denuncias de drogas pendientes en Italia.
Es extraditado a Alemania al año siguiente.
16 de diciembre de 2019
Christian Brueckner fue condenado en Alemania por la violación de una mujer estadounidense en Praia da Luz, Portugal, en 2005, después de que su ADN coincidiera con un cabello encontrado en su cama.
Fue sentenciado a siete años tras las rejas.
4 de junio de 2020
Los fiscales alemanes revelan al mundo que tienen bajo custodia a un sospechoso bajo investigación por el secuestro de Madeleine McCann.
Por primera vez afirman que Madeleine está muerta.
Los medios alemanes lo nombraron más tarde como Christian B (Christian Brueckner).
23 de junio de 2023
En su primera entrevista, el testigo Helge B alega al periódico alemán Bild que Christian Brueckner prácticamente le confesó el secuestro de Madeleine, supuestamente diciendo que “ella no gritó” mientras hablaban del caso, en un festival de música, en España.
16 de febrero de 2024
Brueckner va a juicio acusado de acusaciones de violación y agresión sexual ajenas a McCann, en Braunschweig, Alemania.
Los fiscales esperan una condena que lo mantenga tras las rejas de forma permanente y conduzca a cargos contra McCann.
8 de octubre de 2024
Brueckner fue absuelto de todos los cargos.
Sin embargo, los fiscales presentan un recurso de apelación. Decisión pendiente.
1 de junio de 2025
La policía ordena una nueva búsqueda de pistas en Praia Da Luz, en el Algarve, Portugal.
Dura sólo tres días.
17 de septiembre de 2025
Christian Brueckner sale de prisión tras cumplir condena por violación y se le permite salir en libertad.