Momento en que Estados Unidos ataca otro barco de narcotráfico y mata a tres personas, mientras la guerra contra las drogas se intensifica

TRES presuntos narcoterroristas son los últimos en morir en los continuos ataques de Donald Trump contra barcos ilegales que trafican drogas en el Pacífico Oriental.

Imágenes dramáticas muestran el momento en que un barco fue alineado por un objetivoantes de que se desplegaran misiles para eliminarlos.

Los espectadores pueden ver el inquietante momento en que los misiles se conectan con el barco, haciéndolo volar a él y a todos los que están a bordo.

El ataque eleva a 82 el número total de presuntos narcoterroristas asesinados, con sólo tres supervivientes en la actual “guerra contra las drogas” del Don.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el Comando Sur de EE. UU. dijo que la inteligencia había confirmado que el barco atacado durante el ataque del jueves había estado contrabandeando drogas a lo largo de una ruta de tráfico conocida.

El comando describió el ataque como una “operación cinética letal”.

Se llevó a cabo en aguas internacionales y forma parte de un esfuerzo más amplio para desbaratar las redes criminales transnacionales.

La Operación Lanza del Sur fue lanzada oficialmente el jueves por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La operación es una nueva misión que apuntará a las redes narcoterroristas en toda América Latina.

Hegseth dijo que el Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear liderarían la misión para “defender la patria” y acabar con las organizaciones de narcotráfico.

“Esta misión defiende nuestra Patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, dijo Hegseth.

Apenas la semana pasada, Estados Unidos llevó a cabo 20 ataques contra embarcaciones sospechosas de ser barcos de narcotráfico, y cuatro presuntos narcoterroristas murieron, según un funcionario del Pentágono.

Desde septiembre, los ataques en todo el Pacífico Oriental y el Caribe han destruido numerosos buques, y se cree que muchos de ellos estaban vinculados a la pandilla Tren de Aragua de Venezuela y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

En octubre, Trump elogió los esfuerzos de la Marina por “hacer volar a los terroristas del cartel fuera del agua”.

Los últimos ataques se produjeron mientras el portaaviones más avanzado y poderoso de Trump, el USS Gerald R. Ford, se estrellaba contra el Mar Caribe el domingo.

El gigante siderúrgico estadounidense ahora está atravesando aguas turquesas mientras se agudizan los temores de un enfrentamiento con Venezuela.

La llegada del Ford corona la mayor concentración militar estadounidense en la región en generaciones y territorios, justo cuando Nicolás Maduro hace un último y surrealista pedido de paz cantando Imagine de John Lennon.

Washington insiste en que el despliegue se trata de drogaspero pocos en la región ya lo creen.

La operación en el Mar Caribe marca la mayor movilización militar de Estados Unidos desde la guerra de Irak.

Washington ha acusado al régimen de Venezuela, liderado por Maduro y sus principales asesores, de inundar drogas dentro del territorio estadounidense.