Momento en que la valiente niña rusa SE ENFRENTA a Putin por el hecho de que su tío herido de guerra fue obligado a luchar

VLADIMIR PUTIN se quedó inquieto después de que una niña de 11 años lo confrontara valientemente sobre cómo su tío herido fue enviado de regreso al frente.

El emotivo intercambio tuvo lugar en la Plaza Roja de Moscú, donde la colegiala Kira Pimenova desafió cara a cara al dictador ruso frente a sacerdotes y funcionarios.

Fue un momento raro e impactante en el que el niño se atrevió a exponer la cruel realidad de cómo son tratados los soldados heridos en Rusia.

El tío de Kira, Anton Fisyura, de 46 años, había resultado herido en el brazo, pero se le ordenó regresar a luchar contra Ucrania antes de que pudiera recuperarse.

“Mi tío está ahora en el frente”, le dijo Kira a Putin.

“Estaba herido en el brazo y estaba en el hospital”.

Luego procedió a criticar la política del déspota de obligar a los soldados a regresar a los campos de batalla incluso cuando no están en forma.

Kira dijo con firmeza: “No lo están tratando en absoluto y ahora lo están enviando de regreso a una misión.

“Me gustaría que lo transfirieran a un buen hospital en Rusia”.

Putin, visiblemente incómodo, asintió y murmuró: “Definitivamente lo encontraremos, ¿de acuerdo?”.

Pero el forzudo El líder no llegó a prometer que sacaría al soldado herido del frente.

Los observadores dijeron que fue un momento humillante para Putin: rara vez alguien, y mucho menos un niño, lo confronta por las condiciones de carne de cañón que enfrentan sus tropas.

La desgarradora petición se hizo aún más trágica por el hecho de que Kira ya perdió a su padre, Vladimir Pimenov, de 36 años, que murió el año pasado luchando en la región de Donetsk.

La joven, de Siberia, no mencionó la muerte de su padre al gobernante ruso, sino que se centró en salvar a su tío.

Kira, decidida a asegurarse de que Putin no lo olvidara, le dijo claramente: “Anton Fisyura”.

El dictador respondió: “Por supuesto. Gracias por recordarlo”, antes de besarla en la cabeza y seguir adelante rápidamente.

kira familia ha pagado un alto precio por la guerra.

Su padre recibió póstumamente la Orden del Coraje después de su muerte.

Tiene otros dos tíos que todavía luchan en el frente.

Su madre, Viktoria Pimenova, trabaja como abogada para el Comité de Familias de Guerreros de la Patria, un grupo que representa a los familiares de los soldados movilizados.

Kira y su hermana de siete años, Anastasia, se quedaron sin padre debido a la guerra de Putin.

Durante su breve reunión, Kira le ofreció al presidente un Cheburashka hecho a mano, un querido juguete de la era soviética con grandes orejas redondas, que ella misma tejió.

“Tejí el juguete Cheburashka para mi tío Anton, luego para el tío Vanya y el tío Yura, que ahora defienden la Patria”, dijo con orgullo.

“Mis juguetes definitivamente les traerán suerte”.

El momento, captado por la cámara, se ha extendido rápidamente en línea, generando simpatía por la niña y nuevas críticas al trato que el Kremlin da a los soldados heridos.

Los críticos dicen que miles de soldados heridos se están viendo obligados a regresar a la batalla a pesar de necesitar atención urgente, mientras el ejército ruso lucha por reemplazar sus enormes pérdidas.

Pero para una niña valiente, la verdad de la guerra de Putin se redujo a una sola súplica: un intento desesperado por salvar lo que queda de ella. familia.