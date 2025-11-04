ESTE es el momento en que las fuerzas especiales de Ucrania lanzaron un atrevido asalto aéreo desde un helicóptero en un intento desesperado por frenar el avance de Rusia a través de la ciudad fortaleza de Pokrovsk.

La agencia de inteligencia militar de élite GUR de Kiev compartió un video de sus soldados saltando de un helicóptero Black Hawk mientras drones bombardeaban posiciones rusas en la ciudad de Donbas.

El objetivo de la contraofensiva es reabrir las líneas de suministro a la ciudad ucraniana sitiada.

Las imágenes capturaron la misión cuando un equipo de infiltración del GUR formado por al menos 10 soldados se abalanzó sobre un campo desde un Black Hawk fabricado en Estados Unidos.

Luego asaltaron posiciones rusas en un valiente asalto mientras el helicóptero gira y se aleja rugiendo.

Cuando estalló la batalla en el terreno, Ucrania También lanzaron ataques aéreos.

Lanzaron bombas y desplegaron drones suicidas contra rusos desprevenidos, apuntando tanto a los soldados como a sus escondites.

El Ministerio de Defensa de Rusia había intentado afirmar que sus fuerzas habían “repelido” a las fuerzas especiales y “eliminado” a los 10 soldados.

Pero fuentes de defensa ucranianas rápidamente dijeron que el Kremlin estaba nuevamente lanzando propaganda, según RBC-Ucrania.

Agregaron que el operativo aún continúa.

Los detalles surgieron cuando el presidente Zelensky admitió que unos 300 soldados rusos estaban luchando ahora dentro de los límites de la ciudad.

Zelensky admitió que la situación es “difícil” en Pokrovsk, ya que hasta el viernes dijo que hasta 170.000 soldados rusos estaban avanzando en Donetsk.

Por otra parte, un soldado ucraniano afirmó que las tropas del Kremlin estaban “en todos los distritos de la ciudad”.

Dijo: “No hay nada bueno noticias de eso. La situación sigue siendo tensa”.

Y añadió: “Aunque las fuerzas rusas aún no han tomado completamente el control de la ciudad, los combates continúan”.

No está claro si Ucrania está planeando un retiro.

Los mapas de código abierto mostraban que las tropas en la ciudad corrían el riesgo de ser rodeadas.

El GUR de Ucrania dijo: “Continúan los combates feroces contra los ocupantes rusos”.

Dijeron que las Fuerzas Especiales de élite Tymur lanzaron el asalto aéreo para detener Rusia‘s “de ampliar su ventaja de fuego sobre las rutas logísticas”.

Rusia lleva más de un año intentando capturar la ciudad.

La crisis en Pokrovsk sigue a meses de arrasamiento tierra bombardeos que han convertido la ciudad en un infierno de edificios bombardeados y quemados.

Las fuentes afirmaron que las mejores unidades de drones de Rusia habían estado atacando las líneas de suministro de Ucrania, utilizando tácticas perfeccionadas en la provincia rusa de Kursk, donde Ucrania se vio obligada a retirarse en marzo.

Las tácticas incluyen el uso de drones guiados por cable, que están atados a sus controladores mediante un hilo de fibra óptica, para tender emboscadas a lo largo de carreteras clave.

Un bloguero pro-guerra de Kiev escribió: “Todo lo que estamos viendo hoy en Pokrovsk… ocurrió principalmente debido a las fuerzas no tripuladas de los rusos, que están bloqueando nuestra logística.

“Los mismos equipos que destruyeron nuestra logística en dirección a Kursk el año pasado invierno y primavera todavía están operando”.

el abierto fuente Mapa del Estado Profundo del primera líneamostró que las tropas rusas realizaron avances casi diarios desde el 26 de octubre, cuando atacaron desde el lado sur de la ciudad.

Zelensky insistió el lunes en que Rusia “no ha tenido éxito en los últimos días”.

Pero añadió: “En Pokrovsk tienen lugar entre el 26 y el 30 por ciento de todas las hostilidades en el frente.

“Y el 50 por ciento de todos los ataques con bombas aéreas guiadas tienen como objetivo Pokrovsk.

“Puedes ver lo difícil que es para nuestros soldados”.

La semana pasada, el máximo general de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, insistió en que sus fuerzas no estaban rodeadas en Pokrovsk ni en la cercana Myrnohrad.

Y afirmó que el contraataque estaba en curso para hacer retroceder a las fuerzas rusas.

Pokrovsk se encuentra a ambos lados de importantes vías de comunicación y vías ferroviarias que Ucrania utilizó para abastecer a sus tropas en Donbass.

Pero se ha visto obligado a buscar alternativas a medida que las fuerzas rusas avanzaron el año pasado.

Por otra parte, las fuerzas rusas han logrado avances en Kupiansk, en el frente nororiental, y en Kostiantynivka, al este de Pokrovsk.