ESTE es el momento en que las fuerzas ucranianas derriban por primera vez un helicóptero ruso con una nueva y brutal táctica.

Las tropas derribaron un helicóptero Mi-8 valorado en 11 millones de libras con un dron de ataque profundo dentro de Rusia, dijeron las Fuerzas Especiales de Ucrania.

Las imágenes con vista panorámica del increíble derribo muestran al helicóptero oscilando en la parte inferior de la toma, rodeado de rojo.

La cruz se alinea sobre el helicóptero a medida que se acerca, hasta que se encuentra directamente en la línea de fuego.

El helicóptero salió disparado del cielo sobre el Óblast de Rostov en Rusia.

Celebrando el éxito de la misión, las Fuerzas Especiales dijeron: “Estamos cambiando las reglas del juego: ¡ahora estamos cazando!

“¡Por ​​primera vez, un helicóptero ruso Mi-8 fue derribado en el aire por un dron de ‘ataque profundo’ del SSO!

“Cada misión requiere creatividad, desde las características técnicas de los medios hasta la planificación y la formación de los pilotos.

“Esta misión dejó al enemigo con muchas preguntas, cuyas respuestas sólo conocen los miembros de la tripulación del Mi-8, pero no las dirán.

“Fuerzas de Operaciones Especiales: ¡Siempre más allá de los límites!”

Las defensas aéreas de Ucrania también obtuvieron un gran éxito esta semana.

En medio de un ataque con misiles ruso el miércoles, un grupo de fuego móvil derribó un misil de crucero Kalibr utilizando un sistema de defensa aérea portátil.

Y el departamento de guerra electrónica también ha estado trabajando duro.

Derribaron con éxito uno de los misiles hipersónicos supuestamente “invencibles” de Putin utilizando el poder de la música.

Un equipo de expertos en tecnología conocido como Night Watch está interfiriendo señales en el armas rusas usando una parodia de un kremlin melodía propagandística.

El grupo afirma haber derribado 19 Misiles Kinzhal –calificado por el propio Putin como “invencible”– en las últimas dos semanas.

El Mi-8 es un helicóptero bimotor de diseño soviético utilizado por el ejército ruso para transporte y apoyo al combate.

Tras su introducción en los años 60, sigue siendo uno de los helicópteros más utilizados a nivel mundial.

Los Mi-8 rusos ya han sido atacados anteriormente en Ucrania huelgas.

En septiembre, UcraniaLa agencia de inteligencia militar de Rusia (HUR) informó que destruyó varios helicópteros Mi-8 en ataques en la Crimea ocupada por Rusia.

En junio, el ejército afirmó haber destruido un Mi-8 en un aeródromo de RusiaÓblast de Briansk.