Momento enfermizo El señor de la guerra de Sudán, el ‘Carnicero del siglo’ amante de TikTok, mata a los cautivos uno por uno durante la masacre de miles

ESTE es el momento atroz en el que un comandante sudanés asesina casualmente a un grupo de hombres desarmados y encogidos de miedo.

Abu Lulu, apodado “Carnicero del Siglo”, masacró cruelmente a nueve personas en el último horror surgido de los campos de exterminio de la ciudad sitiada de El Fasher.

Las imágenes, demasiado desgarradoras para mostrarlas en su totalidad, muestran a Lulu agitando un arma enorme junto a otros miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Frente a ellos se sienta un grupo de civiles que han acorralado.

Luego, con indiferencia, comienza a disparar a los hombres uno por uno, avanzando por la línea.

Se amontonan y las tropas rematan a los que todavía se mueven.

Más de 2.000 civiles en El Fasher fueron asesinados por las RSF en una masacre de 48 horas, después de que la ciudad cayera en manos de los rebeldes, y se informó que muchos de ellos eran mujeres y niños.

Abu Lulu ha tomado júbilo al difundir los atroces asesinatos en las redes sociales, y se jactó de haber sido personalmente responsable de más de 2.000.

Se han subido numerosos vídeos similares que lo muestran asesinando a lugareños desarmados mientras suplican por sus vidas.

En uno, se para junto a un hombre sentado en el suelo y le dispara varias veces después de una conversación.

En otra parte, se le puede ver ejecutando a un hombre ya herido en medio de un infierno de incendios. carros.

Parece estar modelándose a sí mismo como una especie de influenciador de la muerte enfermiza y ha publicado otros clips que le revuelven el estómago posando con música o con efectos de video extraños.

Se entiende que ha acumulado cientos de miles de seguidores.

Después de que la masacre provocara indignación mundial, el líder de las RSF reconoció que algunas de sus tropas habían cometido crímenes y abusos.

El teniente general Mohamed Hamdan emitió un comunicado prometiendo castigar a los responsables.

Desde entonces, RSF afirma haber arrestado a Lulu y publicado un vídeo que lo muestra encerrado en una celda con guardias armados.

El arresto de Lulu es el primer gesto público al respecto.

Miles de personas intentaron huir de El Fasher cuando las RSF avanzaron, pero muchos fueron detenidos, torturados y asesinados.

Los supervivientes han dado relatos profundamente inquietantes sobre las atrocidades cometidas.

Un hombre, Ezzeldin Hassan Musa, dijo al bbc que atravesaron sufrimiento y miseria “inimaginables”.

Dijo: “Nos dividieron en grupos y nos golpearon. Las escenas fueron extremadamente brutales. Vimos gente asesinada frente a nosotros. Vimos gente golpeada. Fue realmente terrible.

“A mí me golpearon en la cabeza, la espalda y las piernas. Me golpearon con palos. Querían ejecutarnos por completo”.

Ezzeldin logró escapar milagrosamente, pero no antes de que le robaran todo lo que poseía.

Se escabulló por las calles de noche tratando de escapar sin ser detectado y pasó días sin comer.

Otro hombre, Ahmed Ismail Ibrahim, con vendas en varias partes del cuerpo, dijo que él y otros seis hombres fueron detenidos por combatientes de RSF.

Dijo: “Cuatro de ellos, los mataron delante de nosotros. Los golpearon y los mataron”.