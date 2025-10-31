ESTE es el escalofriante momento en que China blande su nuevo avión furtivo J-36 en una demostración pública de fuerza para intimidar a Occidente.

El amenazador caza de sexta generación estilo OVNI ha sido descrito por los expertos como una “súper arma” y la “más avanzada jamás creada”.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Las imágenes muestran al avión, una sombra siniestra en el cielo, volando en formación con un J-20 de quinta generación más antiguo.

Se subieron a las redes sociales varios ángulos del taladro, supuestamente cerca de la planta de Chengdu Aircraft Corporation en Chengdu.

Revelaron algunos ajustes al primer prototipo, que fue visto por primera vez en diciembre de 2024.

Se cambió la forma de los escapes y se rediseñó el tren de aterrizaje, junto con algunas otras modificaciones a medida que China perfecciona el diseño.

ÚLTIMAS PALABRAS El futuro papá se despierta del coma para revelar al ‘VERDADERO culpable del accidente’ antes de morir

Los expertos militares han dicho que el nuevo avión marca el comienzo de una era de dominio aéreo para China.

Cuando apareció por primera vez el año pasado, no se publicó ninguna información oficial sobre la máquina.

Pero se afirmó que el Partido Comunista Chino quería que las imágenes circularan, porque no se hizo ningún esfuerzo para detener la circulación de la información.

También se probó por primera vez el 26 de diciembre, cumpleaños del infame dictador y fundador de la República Popular de PorcelanaPresidente Mao.

Varios países, incluido Estados Unidos, han estado compitiendo para desarrollar un avión de sexta generación, por lo que el J-36 marca una victoria significativa para la fuerza aérea de China.

la alta tecnología cielo La máquina no tiene cola, lo que significa que utiliza computadoras en lugar de estabilizadores verticales para mantener el control.

Estos modelos son mucho más difíciles de detectar con radar, lo que indica que es probable que el avión esté destinado a misiones furtivas.

También hace que la nave sea más aerodinámica al reducir la resistencia, por lo que podría usarse para vuelos de resistencia de largo alcance.

Las imágenes sugieren que el nuevo avión es al menos tan largo como el J-20, que mide alrededor de 70 pies.

La característica “más inusual” del avión es la posición de las tomas de aire en la parte superior del fuselaje y a ambos lados.

Esto ha llevado a especulaciones sobre una disposición de tres motores “muy poco ortodoxa”.

Euan Graham, analista del Instituto Australiano de Política Estratégica, dijo que los nuevos diseños “muestran la voluntad de la industria de la aviación de China para experimentar e innovar”.

“Cualesquiera que sean los méritos o deméritos, parece ser un diseño muy original”, dijo.

AUMENTO DE BENEFICIOS Se explica el monto exacto que aumentarán los pagos de beneficios y cómo le afectará a USTED NUESTRA CHICA EN LA Dentro de los planes de Michelle Keegan para Hollywood… y por qué la dulce promesa de Mark es clave

China también está compitiendo por enfrentarse al “Hijo de la Concordia” estadounidense con un avión supersónico aún más rápido que podría volar de Londres a la ciudad de Nueva York en menos de dos horas.

El transporte espacial con sede en Beijing, también conocido como Lingkong Tianxing Technology, ha alcanzado recientemente cuatro veces la velocidad del sonido con vuelos de prueba.