Momento escalofriante: el robot humanoide chino ARMY marcha para la ‘primera entrega masiva’ de máquinas futuristas que vienen a nuestros trabajos

ESTE es el escalofriante momento en que un ejército de robots humanoides marcha a través de una fábrica en China al unísono.

UBTECH Robotics, con sede en Shenzhen, publicó un video de pesadilla de cientos de robots industriales entrando en contenedores de envío, mientras la compañía anunciaba la primera “entrega masiva” del mundo de dispositivos de apariencia humana.

El vídeo, que anuncia la producción de la segunda generación del modelo de robot, fue filmado en un almacén blanco y estéril, cuya apertura muestra a los robots colocados en líneas perfectamente espaciadas.

Después de que una cámara recorre los robots, brindando a los espectadores una vista completa de 360 ​​grados de las máquinas, estos comienzan a moverse al unísono.

Primero deslizan un paquete de baterías hacia afuera y luego nuevamente hacia sus espaldas, demostrando su capacidad para cambiar sus baterías de forma autónoma.

Luego, los robots se agachan al unísono, antes de golpear con los pies y, finalmente, avanzar en perfecto compás entre sí, cargándose en contenedores de envío.

Una vez que la carga se ha cargado, la cámara se desplaza para revelar varios camiones, todos listos para entregar los robots a sus posibles compradores, con la leyenda “Marcha hacia adelante” impresa en voz alta en la parte superior izquierda del cuadro.

El medio de comunicación NEXTA informó que UBTECH dijo que cientos de unidades Walker S2 ya habían sido enviadas desde la fábrica desde el anuncio de producción en julio.

Con la producción en masa de la maquinaria en marcha, UBTECH dijo que el proceso de fabricación había comenzado antes de lo esperado.

La compañía afirmó que la primera ronda de robots se estaba entregando a otros gigantes industriales, incluidos BYD, Geely, FAW-Volkswagen, DongFeng y Foxconn.

Desarrollados para integrarse en la fabricación y la logística, los robots están diseñados para trabajar las 24 horas del día y de forma ininterrumpida.

Descrito en el sitio web de la empresa como el “primer robot humanoide del mundo capaz de intercambiar baterías de forma autónoma”, el vídeo de las máquinas industriales de “nueva generación” ha causado revuelo en Internet, y la gente afirma que ha sido generado por IA.

Otros usuarios respondieron diciendo: “Ahora se pueden ver diariamente en la televisión vídeos generados por IA de empresas de Asia.

“Eso no significa que no entregaron los productos”.

UBTECH informó más de 112 millones de dólares en pedidos para el nuevo modelo de robot en 2025, incluido un pedido de 22,3 millones de dólares a una empresa de la provincia china de Sichuan.

Fue el segundo pedido individual más grande del modelo de robot, después de un pedido de 35,1 millones de dólares en septiembre.

La compañía informó sobre una serie de nuevos contratos y asociaciones, incluso con una “importante empresa china” anónima para “productos y soluciones de robots humanoides con inteligencia incorporada”, según SCMP.com.

El exportador de vehículos Miee Auto ha invertido en la empresa con un acuerdo de 14 millones de dólares.

El precio de las acciones de UBTech ha ganado más del 150 por ciento este año, cerrando en 133 dólares de Hong Kong el martes.

Fue la primera empresa de robótica que cotizó en Hong Kong en 2023 y, impulsada por el flujo continuo de compras, el precio de las acciones de UBTech ha ganado más del 150 por ciento este año, cerrando a 17,11 dólares el martes.