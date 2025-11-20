Momento escalofriante: un hombre se expone a un influencer y le pide sexo mientras un viajero en tuk-tuk de Sri Lanka se horroriza

ESTE es el escalofriante momento en el que un trastornado se expone ante una viajera en un tuk-tuk y le pide sexo.

Molly, una influencer que estaba de viaje en solitario a Sri Lanka, quedó traumatizada por el sonriente local mientras se alejaba rápidamente de él.

La neozelandesa, que se hace llamar molsgonewild en línea, compartió la inquietante interacción con el hombre local para resaltar los peligros de viajar sola siendo mujer.

Las imágenes muestran a Molly en la parte trasera de un tuk-tuk en Sri Lanka mientras un hombre con un casco y una gran sonrisa se acerca a ella.

Él la saluda con la mano porque Molly cree que es un lugareño amigable.

A los pocos segundos pregunta: “¿Tener sexo?”

Molly, sorprendida, responde con calma: “Definitivamente no, no”.

Mientras ella se prepara para escapar de la ya incómoda situación, el hombre decide exponerse bajándose los pantalones cortos.

Hace un gesto hacia Molly y repite nuevamente: “Señorita sexo ¿No?”

Luego, el enfermo comienza a suplicarle que se quede con él y también le preguntó dónde se hospedaba.

Molly se niega incluso a responder y rápidamente deja al hombre que permanece de pie con sus genitales afuera.

Mientras se aleja, Molly exclama: “¿Qué carajo acaba de pasar?”

Molly compartió valientemente el video en línea con sus miles de seguidores.

Junto al metraje, escribió en Instagram: “Me debatí sobre compartir esto, pero esta es la realidad de viajar sola como mujer.

“Durante mi viaje en solitario en tuk-tuk por Sri Lanka, un hombre me pidió sexo y se expuso ante mí.

“Fue uno de esos momentos que te sacuden un poco, incluso cuando crees que estás preparado para cualquier cosa”.

Después de que Molly se fue de Sri Lanka, denunció al hombre al Departamento de Policía de Turismo.

A los dos días dijeron que estaban buscando activamente al hombre después de revisar las imágenes.

“En cinco días lo arrestaron”, confirmó Molly.

hablando con Noticias.com.au, Molly dijo que ha enfrentado acoso sexual en todo el mundo.

Ella dijo: “Tengo mucho cuidado cuando viajo como mujer. Creo que serías una idiota no hacerlo”.

“Siempre llevo una navaja en el bolsillo y soy muy consciente de lo que me rodea. Desafortunadamente, esta es la realidad para las mujeres.

“Siempre sospecho silenciosamente de mis interacciones con los hombres.

“Aunque muchos de ellos son lindosiempre tienes el pensamiento en el fondo de tu cabeza que dice: ‘¿quiere algo más de mí?’”