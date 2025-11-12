Momento humillante en el que el nuevo robot humanoide ruso se desploma en el escenario después de tambalearse unos pocos pasos en su gran inauguración

ESTE es el momento humillante en el que el robot premiado de Rusia se desploma mientras lo pasean por el escenario.

Se suponía que AIdol, el primer robot humanoide ruso impulsado por IA, impresionaría a la multitud durante su presentación oficial en Moscú, pero en cambio dejó a los desarrolladores con la cara roja.

Imágenes divertidas muestran la máquina tambaleándose hacia el escenario con el triunfante tema de Rocky a todo volumen de fondo.

Está flanqueado por dos encargados de su desarrollador, Idol, que observan nerviosamente.

El robot levanta su mano derecha para saludar a la multitud, y esta acción casi lo derriba.

Luego la máquina se tambalea hacia adelante con varios torpes pasos – y esto demuestra demasiado.

AIdol cae de bruces, mientras los dos operadores se apresuran a levantarlo del suelo y decenas de personas sacan sus teléfonos para registrar el error.

En un intento por reducir la vergüenza, dos miembros más del personal suben corriendo al escenario y protegen la acción con una sábana negra, pero ya es demasiado tarde para ocultar el fracaso.

El robot estaba destinado a anunciar RusiaLa llegada del mundo carrera para convencer a los robots humanoides.

El director general de Idol, Vladimir Vitukhin, atribuyó la caída a problemas de calibración y dijo que el robot aún se encontraba en su fase de prueba.

Vitukhin dijo que su creación puede “sonreír, pensar y sorprenderse, como una persona”, pero no puede ponerse de pie ni caminar.

Dijo: “Espero que este error se convierta en una experiencia”.

El clip rápidamente encontró su camino en línea y fue objeto de burlas por parte de los espectadores divertidos.

Uno escribió: “Antes de caer parecía una mierda total. Boston Dynamics no tiene nada de qué preocuparse”.

Otro bromeó: “Esto no es un mal diseño o programación. Se trata de la robótica y la inteligencia artificial más avanzadas”.

“Simplemente está imitando lo que ve. En este caso se trata de creadores rusos alcohólicos”.

Un tercero dijo: “Esto parece que fue hace 20 años en Porcelana. Los rusos deberían seguir con la piratería. Lo siento, pero la IA y la robótica pertenecen a Elon Musk y a China”.

AIdol funciona con una batería con hasta seis horas de duración.

Ha sido retirado de la exhibición pública mientras Idol lucha por arreglar el kit defectuoso.

Actualmente, el robot se fabrica con un 77 por ciento de componentes rusos, pero la empresa quiere aumentar esta cifra al 93 por ciento para reducir la dependencia de otras naciones.

Después de la caída, AIdol volvió al escenario para un bis y logró mantenerse erguido.