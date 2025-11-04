Momento impactante: la antigua torre de Roma SE COLAPSA frente a turistas aterrorizados cerca del Coliseo, dejando a uno atrapado entre los escombros

ESTE es el horrible momento en que una antigua torre romana cerca del Coliseo se derrumba, atrapando a un hombre bajo los escombros.

Imágenes impactantes muestran la Torre dei Conti en Roma desmoronándose, dejando a otra persona en estado crítico.

La torre, que estaba siendo sometida a trabajos de restauración, se derrumbó en dos etapas con más de una hora de diferencia.

Los servicios de emergencia fueron llamados por primera vez alrededor de las 11:30 de esta mañana, atrapando e hiriendo a varios trabajadores.

Luego, mientras trabajaban los servicios de emergencia, la torre se derrumbó un poco más alrededor de las 12:45 p.m., aunque nadie resultó más herido.

Hasta el lunes por la tarde, un rumano de 66 años seguía atrapado bajo los escombros y otro rumano se encontraba en estado crítico en el hospital con una lesión en la cabeza.

Se cree que ambos estaban trabajando en el lugar.

Lamberto Giannini, del departamento de bomberos local, dijo que el equipo estaba trabajando incansablemente pero que “la situación es compleja debido al riesgo de nuevos derrumbes”.

El trabajador atrapado está consciente y comunicándose con los socorristas.

Su esposa también está en el lugar y habla con él.

Otros dos trabajadores tuvieron que ser rescatados de entre los escombros, pero escaparon con heridas leves.

Bomberos USAR, especializados en rescatar personas de los escombros, se encuentran en el lugar para hacerse cargo del operativo.

La fiscalía ha dicho que está investigando si hubo negligencia en juego.

Otro trabajador, Ottaviano, de 67 años, se encontraba dentro en el momento del derrumbe, pero escapó ileso por un balcón.

Dijo a la AFP: “No era seguro. Sólo quiero volver a casa”.

Las imágenes muestran cómo los escombros brotan de una ventana de la enorme torre medieval y se desmoronan, mientras enormes nubes de polvo brotan del interior.

La Torre dei Contei, en uno de los puntos turísticos de Roma, lleva muchos años cerrada al público.

Después del primer derrumbe, los bomberos “pusieron cierta protección” alrededor del trabajador atrapado, lo que lo “protegió” de la segunda caída de piedras, dijo Giannini.

El jefe de bomberos añadió: “Será una operación muy larga porque tenemos que intentar salvar a la persona, pero también tenemos que intentar mitigar… los enormes riesgos que enfrentan las personas que intentan llevar a cabo el rescate”.

La reina Paglinawan, de 27 años, estaba trabajando en una heladería cercana y escuchó dos ruidos fuertes en rápida sucesión.

Ella dijo: “Estaba trabajando y luego escuché algo como caer, y luego vi la torre colapsar en diagonal”.

En el lugar también se encontraba la estudiante alemana Viktoria Braeu.

Ella dijo: “Estábamos en el Coliseo… y caminábamos para conseguir algo de comida.

“Y luego pensamos: ‘Probablemente no pasará mucho tiempo hasta que baje’, y luego simplemente comenzó a hacer erupción”.