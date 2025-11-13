Momento impactante: un turista británico se pelea con un compañero de viaje después de que ‘un hombre puso sus pies descalzos contra el reposacabezas’

ESTE es el momento impactante en el que un turista británico pelea con otro viajero después de que un hombre supuestamente puso sus pies descalzos contra su reposacabezas.

Las imágenes tomadas desde el exterior de una minivan abarrotada muestran tensiones que se rompen durante una gira en Phuket, Tailandia.

El turista británico se da vuelta y le lanza un puñetazo al compañero de viaje que, según se informa, tiene los pies apoyados en el respaldo del asiento.

Los testigos dicen que la pelea estalló el martes después de que el joven británico le pidió cortésmente al hombre que moviera los pies, solo para recibir “risas y burlas”, lo que provocó una furiosa pelea durante el recorrido por la isla.

El dramático clip captura al británico balanceándose primero mientras el otro hombre responde con una patada descalzo.

El personal de la gira interviene segundos después, separando a la pareja antes de que la pelea pueda intensificarse aún más.

El guía turístico tailandés Yutthachai Samee, que viajaba con el grupo, afirmó: “El problema comenzó cuando el turista árabe puso sus pies en el asiento de un turista británico.

“El turista británico habló con calma, diciendo que era inapropiado, pero el cliente árabe se burló, se rió y actuó de manera grosera con él.

“El turista británico comenzó a grabar un vídeo y trató de explicarse cortésmente de nuevo, pero el turista árabe lo ignoró y pulsó su teléfono cuando la camioneta llegó a la empresa.

“El cliente británico tomó represalias, como se ve en el vídeo”.

Y añadió: “Hicimos todo lo posible para detenerlos, mientras que se vio al cliente árabe usando su zapato para defenderse.

“Parecía pensar que estaba bien actuar de esa manera porque los turistas británicos eran más jóvenes y sólo eran dos”.

Tras el caos, el otro turista exigió que lo llevaran de regreso a su hotel mientras el resto del grupo continuaba la excursión.

Yutthachai luego elogió al británico, describiéndolo como “educado y de buenos modales”, y dijo que se disculpó con el grupo “a pesar de haber sido provocado primero”.

“No habría actuado de esa manera a menos que hubiera sido grave”, añadió.

El choque se produce mientras Phuket lucha contra los efectos secundarios de un floreciente sistema de exención de visas destinado a reactivar el turismo después de la pandemia.

Los lugareños afirman que la avalancha de visitantes ha atraído a turistas de “baja calidad” de Rusia, India y Australia, mientras crecen los temores de que partes de la isla estén cayendo en el desorden criminal, desde peleas callejeras hasta negocios turbios.

Se produce después de que los británicos se vieran atrapados en una salvaje pelea en un bar en Vietnam, y un hombre incluso golpeó a su propia madre en el caos.

Los lugareños, hartos del comportamiento rebelde, están pidiendo acción después de que el disturbio provocó un caos en un lugar de Da Nang.

Los clientes atónitos tomaron sus teléfonos cuando estalló la pelea, supuestamente provocada por dos hombres que discutían sobre sus facturas.

El video muestra los ánimos ardiendo cuando un hombre arroja una máquina de cartas a través de la barra y luego empuja con fuerza a una mujer.

Otro cliente intenta intervenir pero el agresor se lo lleva rápidamente.

Segundos después, estalla una pelea en toda regla, con varias personas cayendo en una pila que se parece más a un scrum de rugby mientras los taburetes salen volando.