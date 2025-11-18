Momento trágico: un gran incendio devora un templo después de que se culpa a un turista ‘irresponsable’ por usar incorrectamente una vela

Un TURISTA ha sido culpado de provocar un incendio que quemó un templo sagrado chino, tras utilizar incorrectamente velas e incienso.

Imágenes dramáticas muestran los momentos en que el incendio envolvió el templo en el Pabellón Wenchang ubicado en la montaña Fenghuang, donde un espeso humo salía del edificio de tres pisos.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Grandes trozos de madera del techo del edificio cayeron al suelo cuando el templo sucumbió al infierno.

Una investigación preliminar encontró que el incendio del 12 de noviembre fue causado por el uso inadecuado de incienso y velas por parte de un visitante.

Las autoridades informaron que no hubo muertes después del incendio y que, debido a que el incendio se contuvo rápidamente, no se había extendido al área forestal circundante.

También dijeron que el templo, que fue construido en 2009, no contenía ninguna reliquia arquitectónica antigua.

PÁNICO DEL JET Momento en que el avión del ministro de gobierno se quema después de estrellarse fuera de la pista en un aterrizaje forzoso CAMPEÓN MUERTO El policía que disparó es absuelto de matar al campeón brasileño de jiu-jitsu en un concierto

El Pabellón Wengchang, en la provincia de Jiangsu, había sido administrado por los cuidadores del vecino Templo Yongqing, una vez terminado.

El templo de Yongqing data de hace 1500 años, pero fue reconstruido en la década de 1990.

La investigación sigue en curso y las autoridades locales dijeron que se tomarían medidas de acuerdo con sus resultados.

Agregaron que se reforzarían las medidas de seguridad para reducir los riesgos de incendio en el futuro.

Una vez que se completen la investigación y las evaluaciones de seguimiento, comenzará la restauración del templo.

Las autoridades dicen que tienen la intención de reconstruir el pabellón dañado, asegurando que se preserve el estilo arquitectónico tradicional del sitio.

Los visitantes recibirán actualizaciones a medida que avancen los planes durante las próximas semanas.

El incendio se produce después de que un templo centenario casi fuera quemado hasta los cimientos en 2023.

El Gran Templo del Buda de Shandan, en el condado de Shandan, en la provincia de Gansu, quedó prácticamente reducido a cenizas, salvo una estatua gigante de Buda que quedó parcialmente intacta.

La causa del incendio nunca fue descubierta.

Los medios locales informaron que el templo al pie de la montaña Liaogao fue construido en 1998, como una réplica del original, que data de alrededor del 425 d.C.

Lamentablemente, el Buda original había sido dañado durante la Revolución Cultural.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

El templo era un edificio de madera de siete pisos y alberga la estatua de Buda de arcilla interior más grande de China, que mide 35 metros de altura y se asienta sobre un pedestal de loto de tres metros de altura.

La provincia de Gansu es mundialmente conocida por sus reliquias culturales budistas y sus paisajes naturales, incluido el relieve de Danxia.