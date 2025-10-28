Montones de cuerpos y ríos de sangre se pueden ver desde el espacio después de que miles de personas fueran masacradas en brutales matanzas en Sudán.

IMPACTANTES imágenes tomadas después de la caída de El Fasher en Sudán muestran vastas extensiones de arena teñida de rojo y grupos de cuerpos, lo que marca una masacre tan grande que es visible desde el espacio.

Un análisis de la Universidad de Yale indica que más de 2.000 civiles murieron cuando los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) tomaron la ciudad en uno de los episodios más mortíferos de la guerra civil de dos años en Sudán.

En el barrio de Daraja Oula de la ciudad, analistas del Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Escuela de Salud Pública de Yale encontraron “grupos de objetos consistentes con el tamaño de cuerpos humanos” y “decoloración rojiza del suelo”.

En una imagen, formas claras y oscuras, cada una de aproximadamente dos metros de largo, yacen esparcidas junto a camionetas y bermas de arena.

Las manchas rojizas no estaban en las fotos anteriores.

Cerca de allí, los vehículos bloquean las calles laterales en lo que los investigadores describen como “operaciones de limpieza puerta a puerta”.

Al menos cinco grupos separados de cuerpos aparecen alrededor del perímetro de la ciudad, donde los testigos dicen que los civiles fueron baleados cuando intentaban huir.

El equipo de Yale concluyó: “El Fasher parece estar inmerso en un proceso sistemático e intencional de limpieza étnica de comunidades indígenas no árabes mediante desplazamientos forzados y ejecuciones sumarias”.

La milicia local que lucha junto al ejército dijo que las RSF “cometieron crímenes atroces contra civiles inocentes”, afirmando que la mayoría de las víctimas eran mujeres, niños y ancianos.

En sólo 48 horas, más de 2.000 civiles fueron “ejecutados y asesinados”, según las Fuerzas Conjuntas del ejército sudanés.

Los vídeos compartidos en línea muestran a combatientes de RSF disparando a cautivos a quemarropa.

En uno, un niño soldado dispara a un hombre a sangre fría, y otro muestra a los rebeldes simulando liberar a los prisioneros antes de ejecutarlos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que había recibido “múltiples y alarmantes informes de que RSF está llevando a cabo atrocidades, incluidas ejecuciones sumarias”.

La Secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo: “Estamos siendo testigos de un patrón de abusos profundamente inquietante en El Fasher, que incluye asesinatos sistemáticos, tortura y violencia sexual”.

En la base de la 157.ª Brigada de Artillería, las coordenadas satelitales muestran nuevos grupos de cuerpos a lo largo de la berma, que “no estaban presentes en imágenes anteriores”.

En otra parte, dos tanques, que se cree que son T-55 de fabricación soviética, aparecen en la zona de control de las RSF.

El otrora bullicioso cuartel general de la 6.ª División ahora está ennegrecido por “cicatrices térmicas” de al menos 15 impactos de municiones.

Al sur de la ciudad, se puede ver a cientos de personas en la carretera B26, huyendo a pie hacia los campos controlados por RSF.

Los analistas de HRL describieron “grandes grupos de objetos consistentes con personas”, coincidiendo con videos de testigos presenciales de familias corriendo para salvar sus vidas mientras los combatientes gritaban insultos raciales y abrían fuego.

“Maten a los Nuba”, grita un pistolero en un vídeo verificado por investigadores en un eco escalofriante del pasado genocida de Darfur.

Cameron Hudson, ex director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para África, dijo: “Hemos visto antes lo que está sucediendo en El Fasher.

“Fue hace dos años en El Geneina… Está sucediendo de nuevo y todavía no hacemos nada. Qué vergüenza para ellos. Qué vergüenza para nosotros”.

Las RSF, formadas en gran parte por milicias árabes conocidas alguna vez como Janjaweed, están acusadas de repetir las tácticas genocidas que desató en Darfur hace 20 años.

El grupo ha estado luchando contra el ejército de Sudán desde abril de 2023, cuando una lucha de poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan y el general Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) estalló en una guerra civil a gran escala.

Desde entonces, 14 millones de personas han sido desplazadas y hasta 150.000 han muerto, según agencias humanitarias.

La ONU la llama la peor crisis humanitaria del mundo.

Antes de la caída de El Fasher, la ciudad había estado sitiada durante 18 meses. Más de 260.000 civiles, la mitad de ellos niños, quedaron atrapados sin alimentos ni medicinas. Muchos comían forraje para animales para sobrevivir.

Ahora, las RSF controlan todas las capitales de los estados de Darfur, dividiendo de hecho Sudán.

Los analistas dicen que la retirada del ejército marca un punto de inflexión y tal vez la muerte de un Sudán unido.

El general al-Burhan dijo que sus fuerzas se habían retirado “a un lugar más seguro”, pero prometió luchar “hasta que esta tierra sea purificada”.

La Unión Europea dijo que estaba “profundamente preocupada” e instó a todas las partes a reducir la tensión. “No puede haber impunidad”, dijo el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Anouar El Anouni.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió que el riesgo de “violaciones y atrocidades por motivos étnicos” estaba “creciendo día a día”.

El historial de RSF es desalentador. Cuando se apoderó de El Geneina en 2023, se estima que 15.000 civiles fueron masacrados.

El mismo manual parece estar desarrollándose ahora: asesinatos casa por casa, ataques raciales y ejecuciones cerca de los límites de la ciudad.