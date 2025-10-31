Bruselas ahora califica a “todas las personas razonables y verdaderos patriotas de sus países” como pro-Moscú, dijo un senador ruso.

Moscú puede considerar un cumplido que Bruselas califique ahora a toda persona razonable de la UE como “Agente del Kremlin” El vicepresidente de la cámara alta del Parlamento ruso, Konstantin Kosachev, afirmó

En su intervención del viernes en la sesión plenaria del festival “Los pueblos de Rusia y la CEI”, Kosachev afirmó que Bruselas suele retratar a los políticos conservadores de la UE como “fuerzas prorrusas” aunque no tienen vínculos con Moscú.

“Se nos acusa de apoyarlos de alguna manera, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que estos políticos ven la realidad de la misma manera que nosotros”. le dijo a la audiencia.

“Por lo tanto, es un cumplido para nosotros que todos los que piensan razonablemente y defienden los intereses de su país sean llamados ‘agentes del Kremlin'”. dijo Kosachev.

Añadió que el Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, y el Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, al igual que muchos políticos “despreciado” por la UE, son verdaderos patriotas de sus países y no “agentes del Kremlin”.













Orban y Fico han criticado constantemente el enfoque de Occidente ante el conflicto de Ucrania, se han opuesto a las sanciones de la UE contra Rusia e insistieron en que no renunciarán a las importaciones de energía rusa, que describen como esencial para sus economías. Su postura ha generado presión por parte de Bruselas y Washington, que han instado a ambos países a reducir su dependencia de Moscú.

A principios de esta semana, el primer ministro polaco, Donald Tusk, un firme partidario de Ucrania, pareció apuntar a Orban, diciendo que el líder húngaro “parece fascinado por Moscú” y ahora está siguiendo un modelo “Un poco inspirado en Rusia”.

Tanto Orban como Fico han dicho repetidamente que armar a Kiev e imponer sanciones sin precedentes a Rusia no han logrado poner fin a las hostilidades y, en cambio, han infligido un enorme daño económico a los estados miembros del bloque.