Muere el reconocido científico ganador del Premio Nobel que codescubrió la estructura del ADN

Jonathan Burgos
Muere el reconocido científico ganador del Premio Nobel que codescubrió la estructura del ADN


Fotografía tomada el 23 de abril de 1993 en París

James Watson, científico estadounidense ganador del Premio NOBEL y codescubridor de la estructura de escalera retorcida del ADN, ha fallecido a los 97 años.

El antiguo laboratorio de investigación del renombrado científico ha confirmado su trágico fallecimiento.

Desentrañador del ADN James D. Watson
El Dr. James D. Watson descubrió la estructura del ADN junto con dos colegas.

Watson ayudó a descubrir la estructura retorcida del ADN en 1953, lo que condujo a avances en la medicina, la lucha contra el crimen, la genealogía y la ética.

Watson, nacido en Chicago, tenía sólo 24 años cuando él y sus colegas Francis Crick y Maurice Wilkins hicieron este descubrimiento innovador.

La revelación del trío allanaría el camino para rápidos avances en biología molecular.

Los títulos honoríficos de Watson le fueron despojados más tarde en 2019 después de que repitió comentarios sobre raza e inteligencia.

En un programa de televisión, Watson hizo referencia a la opinión de que los genes causan una diferencia promedio entre razas en las pruebas de coeficiente intelectual.

Fotografía tomada el 23 de abril de 1993 en París
Falleció a la edad de 97 años.



