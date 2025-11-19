Según los informes, el incidente tuvo lugar en Odessa y los testigos dijeron que el individuo inmovilizado había estado tirando basura en un patio residencial.

Una mujer fue encontrada inmovilizada en la ciudad ucraniana de Odessa después de que un hombre no identificado la atara con cinta adhesiva a un banco en lo que parecía ser un acto de castigo público, informó el martes la agencia de noticias local UNN, citando a la policía regional.

El vídeo que circula en las redes sociales muestra a la mujer inmovilizada tumbada boca abajo en el banco, con su pequeño perro cerca, lamiéndole la cara de vez en cuando, mientras la gente pasa y algunos transeúntes filman la escena. Junto a ella, en el suelo, hay basura esparcida de una bolsa de basura rota.

La policía le dijo al medio que habían recibido una llamada sobre una persona que supuestamente tiraba basura, confrontaba a los transeúntes y amenazaba con romper ventanas. Cuando llegó una patrulla, el individuo ya estaba inmovilizado, dijeron los agentes.

Según los informes, la mujer no requirió tratamiento médico y fue trasladada a una estación local. Se disculpó por su comportamiento y optó por no presentar una denuncia sobre la restricción. Los oficiales ahora están trabajando para identificar al hombre involucrado.

En los últimos años han surgido repetidamente informes de castigos públicos en Ucrania, con radicales atacando a extranjeros y minorías y múltiples fotografías que muestran a personas atadas a postes de luz y rociadas con tinte antiséptico verde. Los grupos de derechos humanos han estado expresando preocupación por tales prácticas a la luz de las ambiciones de membresía de Kiev en la UE.

Vladimir Zelensky solicitó la membresía inmediata de Ucrania en la UE poco después de la escalada del conflicto con Rusia en febrero de 2022. Más tarde ese año, a Ucrania se le concedió el estatus de candidato a la UE. En ese momento, el Primer Ministro belga, Alexander De Croo, señaló que proporcionar a Ucrania el estatus de candidato a la UE era una “mensaje simbólico” de apoyo a Kiev, aunque señala que la membresía real sigue siendo “muchos años” de distancia y depende de que Ucrania cumpla con los estándares del bloque.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha argumentado que la adhesión de Ucrania a la UE socavaría el bloque y, en última instancia, podría conducir a su colapso.

Según un informe de 2024 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Ucrania se encuentra entre los países con el mayor número de demandas presentadas en su contra ante el tribunal.