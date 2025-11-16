Mujer británica de 85 años muere cuando ‘TORNADO’ se estrella contra un parque de caravanas y un hotel en la zona turística de Albufeira, dejando 29 heridos

Una mujer BRITÁNICA murió después de que un aterrador “tornado” arrasara un campamento turístico portugués e hiriera a más de 30 personas.

El hombre de 85 años se encontraba en el lugar cerca de Albufeira, en el Algarve, cuando el extraño tornado comenzó a lanzar escombros al aire.

Los turistas, entre ellos decenas de británicos, corrieron a refugiarse mientras la tormenta mortal arrasaba el sitio llamado HolaCamp y un hotel cercano, arrojando mampostería al aire y volteando carros.

Las autoridades inicialmente dijeron que 28 resultaron heridos y una persona fue reportada como desaparecida ya que el área quedó devastada.

Pero los desaparecidos Posteriormente, la persona fue encontrada muerta bajo los escombros y identificada como el pensionista británico, cuyo nombre aún no se ha hecho público.

La defensa civil portuguesa ahora dice que se han reportado 29 víctimas en total, incluido un muerto, dos heridos graves y más de 30 heridos en total mientras continúan las evaluaciones.

El Comando Regional del Algarve ha clasificado el evento como un “fenómeno de viento extremo”, y el servicio meteorológico nacional de Portugal evaluará el lunes si cumple con los criterios para ser declarado tornado.

Imágenes aterradoras mostraron la magnitud de los daños causados ​​por el tornado, con casas completamente reducidas a escombros.

Imágenes impactantes muestran las consecuencias del presunto tornado, mientras los campistas aterrorizados permanecían asombrados en medio de los escombros.

También se dijo que el “fenómeno de viento extremo” de las 10.07 horas estaba relacionado con la tormenta Claudia que sacudió el Reino Unido el viernes, dijo el sábado una fuente de Protección Civil.

Una fuente de la agencia meteorológica dijo: “Fue un fenómeno de fuertes vientos, un fenómeno de viento extremo, que afectó a dos unidades, un camping y una unidad hotelera”.

La mayoría de las lesiones durante el sábado tornado Se dijo que estaban en el Hotel Eden, donde 19 resultaron heridos, incluido uno de gravedad.

En el campamento dos resultaron gravemente heridos y uno fue encontrado muerto más tarde tras quedar atrapado dentro de un bungalow.

Pero la policía confirmó más tarde que un total de 28 personas habían resultado heridas, incluidos ciudadanos portugueses, británicos y españoles de edades comprendidas entre seis y 86 años.

presidente portugués marcelo Rebelo de Sousa expresó su “solidaridad con la familia de la víctima fallecida por el paso de la tormenta Claudia esta mañana en Albufeira”.

El alcalde de Albufeira, Rui Cristina, afirmó: “Desde el principio he estado siguiendo la situación provocada por el temporal que azotó nuestro municipio.

“Hoy visité las zonas más afectadas, incluido el campamento, donde la escena es realmente devastadora”.

Añadió: “Hay informes de varios heridos y una muerte, un ciudadano británico de 85 años.

“En nombre mío y del municipio, ofrezco mi más sentido pésame a familiares y amigos.

“Estamos trabajando con todos los recursos municipales y agencias de protección civil para apoyar a las víctimas y restablecer la seguridad y la normalidad lo más rápido posible”.

La tormenta Claudia también ha arrasado partes del Reino Unido, y los británicos se preparan para más lluvias e inundaciones este fin de semana.

En Gran Bretaña se declaró un incidente grave mientras las imágenes mostraban a los conductores siendo sacados de los coches inundados mientras el clima El fenómeno dejó las carreteras “como ríos”.