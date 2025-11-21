Mujer británica ‘vista magullada y asustada en un vídeo filmado por un asesino fetichista’ a quien conoció ‘para poder abusar de ella y asesinarla violentamente’

El escalofriante vídeo de una mujer británica que aparece magullada y asustada supuestamente fue filmado por su presunto asesino pocos días antes de su muerte.

Sonia Exelby, 32 años, de Portsmouthlloró mientras su presunto asesino le preguntaba cómo quería morir, según revelaron documentos policiales.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Dudó antes de decirle a Dwain Hall, de 53 años, que quería que la apuñalaran.

Su presunto asesino respondió: “Así querías morir, ¿no?”.

El inquietante vídeo, filmado con el teléfono de Hall, fue obtenido por la policía tras su arresto por el asesinato de ella.

Los investigadores pudieron recuperar el video eliminado que muestra a Exelby “vacilante” y “visiblemente molesta” mientras Hall pide consentimiento para lastimarla, dijo la policía.

La policía describió a Exelby con un aspecto desaliñado, con múltiples hematomas y abrasiones en la cara, el cuello y los senos.

En el video de cuatro minutos, la policía dijo que Exelby estaba apagado y nunca miró hacia la cámara ni a Hall.

La policía cree que fue tomada dentro del Salón Airbnb alquilado para la visita de Exelby.

El mismo día en que se tomó el video, Exelby expresó dudas sobre la situación a una amiga y dijo que Hall le había dado un resumen sobre cómo usar un arma, se alega.

“Dejó en claro que no había salida a menos que le disparara. Lo estaba cuestionando anoche”, le escribió Exelby a su amiga en Discord.

“Pensé que lo haría rápido y no le daría tiempo a mi mente para reflexionar y darme cuenta de que esto es lo último que haré en el día. [sic] a nadie si no acepto su oferta de dispararle.

“Tengo tanto miedo, estoy tan destrozado y con tanto dolor, todo lo que puedo hacer es quedarme aquí y hacer lo que sea. [sic] Lo que quiere le hace respetarme lo suficiente como para no hacer las cosas que realmente odio”.

También le dijo a su amigo Hall que la había hecho grabar tres videos de descargo de responsabilidad y escribir una carta a su familia porque era “divertido”, dijo la policía.

Los investigadores dijeron que los mensajes “mostraban que Hall la estaba controlando, que tenía miedo y que había cometido un error”.

Hall dijo a las autoridades que conoció a Exelby en línea dos años antes en el sitio web fetichista motherless.com, donde ella reveló que tenía tendencias suicidas y que quería que la mataran.

La policía cree que abordó el vuelo a Gainsville, Florida, sabiendo que Hall acabaría violentamente con su vida.

Las autoridades del Reino Unido informaron de la desaparición de Exelby a través de Interpol al Departamento de Florida. Ley Aplicación de la ley cuando no pudo abordar su vuelo de regreso a casa el 13 de octubre.

Su cuerpo fue recuperado del bosque en el condado de Marion el 17 de octubre, con múltiples puñaladas.

La policía dijo que no reveló la ubicación de su cuerpo como parte de una promesa que le hizo a Exelby de que su muerte no lo “cargaría”.

Hall fue acusado de asesinato en primer grado y secuestro, de los cuales se declaró inocente.

Hablando con los detectives, Hall se describió a sí mismo como su mentor que quería ayudarla, no dejar que se suicidara.

También admitió tener tendencias violentas, revelan informes policiales.

Hall supuestamente dijo a los investigadores que recogió a Exelby en el aeropuerto el 10 de octubre y la llevó a un Airbnb en Reddick, donde tuvieron relaciones sexuales varias veces.

Los investigadores conectaron a Hall con las transacciones realizadas con las tarjetas de crédito de Exelby, junto con la etiqueta de una pala encontrada en su tumba.

Dijeron que Hall compró la pala el día antes de recogerla en el aeropuerto.

Más tarde, la pala fue encontrada en su garaje con el ADN de Exelby, reveló la policía.

Una autopsia encontró que Exelby murió a causa de cuatro puñaladas con un cuchillo.

Las autoridades también registraron la casa de un hombre de Ohio, donde encontraron un cuchillo que dio positivo en sangre y probablemente contenía ADN de Exelby, dijeron.

kell no La furiosa hermana de Jack Osbourne ataca al ‘matón’ Kelly Brook después de la pelea de I’m A Celeb DOLOR DE MAMÁ Me arrestaron delante de mi hija por un mensaje de WhatsApp, £20.000 no borrarán el trauma

La policía dijo que Hall envió por correo un paquete que contenía el cuchillo a su amigo en Ohio.

Está detenido en la cárcel del condado de Marion sin derecho a fianza.