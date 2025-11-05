Múltiples muertes después de que un avión de carga estadounidense explotara al despegar (VIDEOS) – RT World News

Al menos 3 personas murieron y 11 resultaron heridas cuando el avión se estrelló contra edificios en las afueras del aeropuerto de Louisville en Kentucky.

Un avión de carga explotó durante el despegue del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali en Kentucky, lo que provocó al menos tres muertos y 11 heridos, dijeron funcionarios locales, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaban una investigación.

La FAA confirmó que el vuelo 2976 de UPS, un carguero McDonnell Douglas MD-11 operado por UPS Airlines, se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. hora local del martes mientras despegaba de Louisville con destino al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu.

Las imágenes de la escena mostraron un accidente en llamas cerca del final de la pista. Una columna de humo negro se elevó por encima del lugar del accidente y se vieron llamas consumiendo edificios industriales cercanos. “Esta es una escena activa con fuego y escombros. Manténgase alejado”. dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD).

Se emitió una orden de refugio en el lugar para todos los lugares dentro de un radio de cinco millas del aeropuerto. Grade Lane entre Stooges y Crittenden se cerró indefinidamente y el aeropuerto suspendió todas las operaciones.

UPS confirmó que tres miembros de la tripulación estaban a bordo del avión en el momento del accidente. Si bien los primeros informes no confirmaron de inmediato su situación, las autoridades dijeron más tarde que al menos tres personas murieron y 11 resultaron heridas, e indicaron que el número de víctimas podría aumentar.













Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que el MD-11 alcanzó una altitud de aproximadamente 175 pies y una velocidad de 184 nudos antes de descender rápidamente y estrellarse.

El accidente se produjo cerca del centro mundial de carga aérea de UPS en Louisville, la instalación de manipulación de paquetes más grande de la empresa. Se espera que el incidente cause importantes interrupciones en las operaciones de la empresa, que maneja más de dos millones de paquetes diariamente.

Boeing, que adquirió McDonnell Douglas en 1997, dijo que estaba preocupada por la seguridad y el bienestar de todos los afectados y que brindará apoyo técnico a la investigación.