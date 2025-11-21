Museo encuentra ‘leyenda de Hollywood’ en pintura del siglo XVII

Un museo POLACO ha hecho una invitación inusual a una leyenda de Hollywood.

El Museo Nacional de Wroclaw contactó al actor después de enterarse de que la estrella estaba viajando por Polonia.

El museo reveló que tiene en su colección un retrato del siglo XVII que se parece sorprendentemente a Robert De Niro.

Pintada en 1628 por Bartholomaus Strobel el Joven, la obra se titula Retrato de Johann Vogt.

Representa a un funcionario y terrateniente de Wroclaw, en un busto sobre un fondo oscuro, mirando fijamente al espectador.

Los observadores quedaron sorprendidos por el asombroso parecido con el actor ganador del Oscar, incluso hasta los lunares en su mejilla.

La imagen ha atraído cada vez más atención en las redes sociales, lo que llevó al museo a resaltar la pintura en su sitio web.

“El lienzo muestra a un hombre maduro con bigote y una distintiva barba puntiaguda, retratado en busto sobre un fondo oscuro, mirando fijamente al espectador.

“Curiosamente, el rostro del modelo se parece al del actor de cine estadounidense contemporáneo Robert De Niro.

“La similitud es sorprendente”, dijo el museo.

Strobel, nacido en Wroclaw en 1591, se formó en Praga bajo el emperador Rodolfo II antes de trabajar en ciudades como Gdansk, Elbląg y Torun.

Sus obras más conocidas, “La fiesta de Herodes” y “La decapitación de San Juan Bautista”, se encuentran ahora en el Museo del Prado de Madrid.

El museo renovó su invitación después de que surgieran informes de que De Niro estaba en Polonia, publicando: “¡Robert De Niro en Polonia! Durante su estadía, ¿visitará Wroclaw para ver el retrato de su ‘antepasado’ exhibido en nuestro museo?”

Se dice que el actor llegó la semana pasada y realizó escalas en Varsovia y Cracovia, donde su grupo hotelero Nobu tiene inversiones.

En 2020 se inauguró un hotel y restaurante Nobu en Varsovia.

En Cracovia también se están llevando a cabo otros proyectos de lujo.

Según el museo, De Niro abandonó el país sin visitarlo, a pesar de intentos anteriores de contactarlo en 2017 a través de su agente.

El retrato permanece expuesto en el primer piso del Museo Nacional de Wroclaw.

A principios de marzo, los fanáticos de The One Show quedaron atónitos cuando la leyenda de Hollywood apareció en el programa.

De Niro estuvo allí para promocionar su nueva película de suspenso y crimen de gánsteres, The Alto Knights.

Sin embargo, algunos espectadores quedaron decepcionados porque la estrella parecía desinteresada.

Un fan comentó: “Robert De Niro está esperando volver a casa”.