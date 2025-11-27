Nacional afgano nombrado sospechoso del tiroteo de la Guardia Nacional de DC – medios – RT World News

Un ciudadano afgano de 29 años ha sido identificado como sospechoso del ataque estilo emboscada contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC, informaron varios medios de comunicación, citando fuentes policiales.

Según se informa, el sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, que ingresó a Estados Unidos en 2021.

Más temprano el miércoles, la policía dijo que el hombre armado se acercó a dos miembros de la Guardia Nacional desplegados en DC desde Virginia Occidental y abrieron fuego a quemarropa. Ambos fueron hospitalizados en estado crítico y el sospechoso fue detenido en el lugar.

Según CBS News, el sospechoso disparó entre 10 y 15 tiros y él mismo recibió cuatro disparos.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el incidente sería tratado como una agresión a un agente de la ley federal. NBC News, citando fuentes policiales, informó que el FBI también investigaría el ataque como un posible acto de terrorismo.

