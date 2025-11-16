Home Internacionales Nana, estrella de Netflix y cantante de K-Pop, hospitalizada después de un...

Nana, estrella de Netflix y cantante de K-Pop, hospitalizada después de un brutal allanamiento de morada mientras ella y su madre luchaban contra un ladrón armado

Un collage de imágenes que contiene 1 imagen. La imagen 1 muestra a Nana en la tienda emergente d'Alba Signature Allthera Double Shot.

Una estrella de K-Pop de NETFLIX está en el hospital después de luchar contra un invasor armado junto a su madre.

Nana, de 34 años, resultó herida y su madre quedó inconsciente durante la pelea en su casa en los suburbios de Seúl, Corea del Sur.

Nana está en el hospital después de luchar contra un invasor de su casaCrédito: Getty
Nana encontró la fama como parte del trío de K-Pop Orange CaramelCrédito: Instagram/@jin_a_nana
La estrella resultó herida en el violento enfrentamientoCrédito: Instagram/@jin_a_nana

El intruso fue detenido por la policía.

El hombre irrumpió en la casa de Nana en los suburbios de Seúl para robar objetos de valor, según un detective de la comisaría de Guri.

Dijo: “Ella y su madre dominaron al intruso, un hombre de unos 30 años, en una lucha física, lo que resultó en su arresto”.

El detective reveló que el sospechoso está detenido por cargos de robo agravado.

Nana, cuyo nombre real es Im Jin-ah, debutó en 2009 como miembro del grupo de chicas de K-pop After School.

Encontró la fama como parte de un trío dentro del grupo Orange Caramel.

Sus vídeos musicales han acumulado decenas de millones de visitas en línea.

Nana debutó en 2009 como miembro del grupo de chicas de K-pop After School.Crédito: Getty

Esta es una noticia de última hora, habrá más por seguir…



Fuente

