Navy SEAL de EE. UU. en la mira para la misión de asesinato de Maduro – NYT – RT World News

Las opciones reportadas incluyen ataques aéreos, el despliegue de fuerzas especiales y la toma del control de los campos petroleros de Venezuela.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump está considerando tres formas de destituir del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro, informó el miércoles The New York Times, citando a funcionarios anónimos.

El informe se produce después de un reciente aumento militar estadounidense en el Caribe, tras la acusación de Trump de que Maduro está vinculado a “narcoterrorista” Redes que trafican drogas a Estados Unidos.

El mes pasado, Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela por presunto tráfico respaldado por el Estado, y Washington ha desplegado fuerzas navales en el Caribe occidental con órdenes de usar una fuerza abrumadora contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Maduro ha negado las acusaciones, acusando a Trump de “fabricando una nueva guerra”.

Según el NYT, los planes bajo revisión podrían incluir una combinación de ataques aéreos contra instalaciones militares que apoyan a Maduro, misiones de operaciones especiales dirigidas directamente al presidente y esfuerzos para tomar el control de los campos petroleros y la infraestructura de Venezuela.

Según se informa, un escenario propuesto implica ataques aéreos contra instalaciones militares, algunas de las cuales, según funcionarios estadounidenses, podrían estar involucradas en facilitar el tráfico de drogas, dijo el medio. El objetivo de este enfoque sería colapsar el apoyo militar venezolano a Maduro.













Un segundo plan sería desplegar fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU., incluida la Fuerza Delta de élite y el Equipo SEAL 6 conocidos como ‘Navy SEAL’, para capturar o matar a Maduro, afirmó el medio. La Casa Blanca buscaría eludir las restricciones existentes sobre atacar a líderes extranjeros caracterizando a Maduro como líder de una banda narcoterrorista, haciéndose eco de las justificaciones de los ataques aéreos estadounidenses contra buques de narcotráfico, afirma el artículo.

Según se informa, el tercer plan enviaría fuerzas antiterroristas a Venezuela para tomar el control de aeropuertos, campos petroleros e infraestructura crítica.

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Maduro.

Según varios informes de los medios de comunicación la semana pasada, Washington está planeando operaciones dentro de Venezuela y ha identificado objetivos potenciales presuntamente vinculados al contrabando de drogas. Según se informa, Estados Unidos ha desplegado alrededor de 10.000 soldados y ocho buques de guerra de la Armada en la región.

Venezuela ha condenado el fortalecimiento militar como una violación de la soberanía y un intento de golpe de estado. Según se informa, el gobierno busca el apoyo de Rusia, China e Irán. Moscú reafirmó recientemente su asociación con Caracas, expresando un fuerte apoyo al liderazgo del país en la defensa de su soberanía.