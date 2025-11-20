Niña de 14 años horriblemente demacrada, encontrada pesando solo 35 libras después de haber estado “casi muerta de hambre”

La familia de una niña encontrada gravemente desnutrida ha sido acusada de cinco cargos de negligencia infantil.

Walter Goodman, el padre de la niña de 14 años, llamó al 911 para informar que estaba vomitando, en coma y muy delgada.

La llevaron al Hospital St Vincent en Green Bay, donde los empleados determinaron que padecía hipotermia, hematomas, llagas por presión, hepatitis aguda, pancreatitis y fallo de múltiples órganos.

El primer oficial que llegó a la escena estimó que la niña tenía entre seis y ocho años y luego se descubrió que pesaba solo 38 libras.

La supuesta campaña de abuso de cinco años tuvo lugar en su casa, donde vivía en un remolque con su padre, su esposa Melissa Goodman y su hija y pareja, quienes han sido acusados.

Una denuncia penal de 41 páginas detalla las acusaciones formuladas contra cuatro miembros de la familia: incluyen acusaciones de negligencia nutricional, emocional, médica, física, psicológica y emocional.

La niña demacrada supuestamente fue mantenida en un dormitorio cerrado con llave, sin nada más que el piso desnudo; los adultos no la dejaban hablar o restringían cuánto podía hablar.

Según la denuncia penal, a la niña se le dio acceso limitado a comida, agua y al baño, a pesar de que su familia tenía un enorme sobrepeso.

En una inquietante evidencia digital, el padre del joven de 14 años envió mensajes de texto supuestamente relacionados con la víctima.

Dijo: “Si se porta mal, no le daré de comer hoy” y “Si pudiera dejarla en algún lugar del bosque, la dejaría”.

Otro texto supuestamente decía: “Ojalá pudiera matarte [the victim].”

Melissa Goodman, la madrastra de la niña, Savanna Lefever y Kayla Stemler (la hija de Melissa y su pareja) pasaron varios meses comunicándose sobre golpear, patear o abofetear a la víctima, según la denuncia.

A los primeros también se les acusa de referirse repetidamente a la víctima como “estúpida” o “tonta”.

Los vecinos de la familia se mostraron sorprendidos y disgustados al enterarse de las acusaciones.

Una vecina, Brenda Mauel, dijo: “Es enfermizo. Es triste y enfermizo. Simplemente me molesta. Molesta a todos aquí, es tan triste que ellos… ¿Cómo? ¿Por qué llegó tan lejos?”.

Otro vecino llamado Anthony John dijo: “Es mucho más que horrible. ¿Cómo puede un ser humano hacerle eso a otro, independientemente del estado mental en el que se encuentre?”.

Las autoridades dijeron que la víctima estaba estable y recuperándose con otros miembros de la familia.

“Desde entonces ha sido dada de alta del hospital y está ganando peso y mejorando”, dijo la fiscal adjunta del condado de Outagamie, Julie DuQuaine.

DuQuaine dijo: “Pude observar fotografías de ella y parecía un esqueleto.

“Ella era literalmente piel y huesos con 35 libras”.

Las enfermeras señalaron en la denuncia que mientras la niña estuvo hospitalizada recibiría tres comidas al día. Dijeron que sus “ojos se iluminaron cuando comenzó a enumerar todas las opciones de comida que podía tener” durante el transcurso de su estadía.

Presuntamente la víctima dijo que su papá se enojaría porque no le gusta que ella coma tanto.

Dijo a las autoridades que a su hija no le gustaba comer ni dormir, afirmó que la familia le ofrecía comida pero ella no comía, según la denuncia.

También afirmó que la víctima no había ido a la escuela desde la pandemia ni había jugado afuera en años.

Sólo el año pasado, el condado de Outagamie dice que recibió más de 4,000 informes de abuso y negligencia, siendo la negligencia la categoría más grande.

Walter Goodman, Stemler y Lefever tienen audiencias preliminares programadas para esta semana y el procedimiento de Melissa Goodman está programado para hoy.

Según los informes, el padre de la joven dijo a las autoridades que tiene una enfermedad hepática en etapa cuatro, aunque esto aún no se ha confirmado.