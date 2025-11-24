Niña de dos años hospitalizada tras beber ‘una botella de agua McDonald’s llena de DESINFECTANTE’ en su Happy Meal

Una niña de DOS AÑOS ha sido hospitalizada tras beber de una botella de McDonald’s que podría contener desinfectante.

El horrible incidente tuvo lugar en una sucursal de McDonald’s en Kassel, Alemania, el 20 de noviembre.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

La madre de la niña dijo que pidió un Happy Meal con agua sin gas para su pequeña hija.

Nada parecía fuera de lo normal cuando poco después abrió la botella en el aparcamiento.

Pero tan pronto como la desprevenida niña bebió del biberón, rápidamente se puso roja y comenzó a gritar de dolor.

La madre de 34 años sostiene que el tapón estaba bien cerrado.

INFORME DE SERVICIO Cada joven de 18 años fue llamado a realizar pruebas militares en Alemania en medio del temor a la Tercera Guerra Mundial. MARIDO ‘DEL INFIERNO’ Hombre acusado de drogar, violar y compartir vídeos de su esposa con pervertidos

Sin embargo, aparentemente no había agua dentro de la botella.

En su lugar, había un “líquido con fuerte olor a alcohol”.

La madre cree que se trata de algún tipo de producto de limpieza o desinfectante.

Rápidamente corrió adentro para enfrentarse al personal del restaurante, pero afirma que no la tomaron en serio.

Una ambulancia llegó para atender a la niña después de que su madre se viera obligada a llamar a los servicios de emergencia.

Aunque fue atendida en el lugar, posteriormente fue trasladada al hospital para descartar cualquier posibilidad de envenenamiento.

Más tarde, las autoridades dijeron que el niño estaba bien y que había tenido mucha suerte de evitar lesiones graves.

Más tarde, la policía dijo que sospechaba que la botella había sido utilizada por el personal de limpieza.

Actualmente están investigando daños corporales negligentes.

Un testigo dijo a los medios locales que vio las dramáticas escenas poco después del mediodía.

Dijo que describió una cacofonía de fuertes gritos y sirenas provenientes de vehículos de emergencia.

Un portavoz de McDonald’s dijo: “Estamos cooperando plenamente con la investigación”.

Añadió que estaban “conmovidos por los acontecimientos”, pero no estaban en condiciones de hacer más declaraciones.

Desde entonces, el contenido de la botella ha sido recuperado y enviado para su análisis.

Esta no es la primera vez que alguien enferma después de comer en la mundialmente famosa cadena de restaurantes.

En 2016, una madre afirmó que una comida de McDonald’s enfermó tanto a su hija de dos años que quedó “sin vida”.

Kerry Dowsett, madre de tres hijos, llevó a Lucy Anne a desayunar a la sucursal de Colchester, pero su hija comenzó a vomitar incontrolablemente poco después.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

Más tarde, los paramédicos confirmaron que Lucy Anne tenía un caso grave de intoxicación.

Su madre culpó a la salchicha McMuffin que la pareja había comido esa mañana.