Niño de 2 años muere después de ser ‘estrangulado por su propio saltador’ en la guardería cuando quedó atrapado en la rama de un árbol

Un niño de DOS años murió trágicamente después de ser estrangulado con su sudadera en un jardín infantil.

El extraño accidente mató a Leonardo Ricci en cuestión de segundos, para horror de los cuidadores de su guardería en Bibbiena, cerca de Arezzo, en el centro de Italia.

Hacia las 11.30 horas, el niño corría por el césped de la guardería Ambarabà Ciccì Coccò.

Mientras jugaba cerca de un árbol, parte de su sudadera se enredó en una rama.

Momentos después, Leonardo no respiraba.

Los trabajadores de la guardería, angustiados, llamaron a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar.

Los médicos le aplicaron reanimación cardiopulmonar durante más de una hora intentando reanimar al niño, pero sin éxito, informó La Stampa.

Trágicamente, el joven fue declarado muerto en el lugar.

Una ambulancia aérea estaba en camino desde un lugar cercano. hospital pero ya era demasiado tarde.

La policía evacuó la guardería y estableció un cordón alrededor de la desgarradora escena.

Las imágenes de la escena muestran a grupos de lugareños llorando en las puertas mientras la comunidad acepta la terrible pérdida.

El alcalde de Bibbiena, Filippo Vagnoli, visitó la zona para mostrar solidaridad con los afectados y canalizar el dolor de la comunidad.

La guardería permanecerá cerrada hasta al menos próximo semana para permitir que la investigación siga su curso.

Los fiscales han abierto un caso por homicidio involuntario.

La cooperativa Koiné, que gestiona la guardería, afirmó: “No tenemos palabras que puedan aliviar el dolor insoportable de los padres y la familia del niño que perdió la vida. esta mañana.

“La tragedia es también nuestro dolor, porque sentimos como propios a los niños que cada mañana nos saludan con una sonrisa.

“Nuestro personal, conmocionado y angustiado por la tragedia, se ha puesto a disposición de los investigadores”.