Niños entre los 23 muertos tras la explosión en un supermercado en México mientras millones celebran el “Día de los Muertos”

Los NIÑOS se encuentran entre las 23 personas que murieron después de una explosión y un incendio que arrasó un supermercado en México.

El incendio afectó a una tienda de descuento Waldo’s en la ciudad de Hermosillo, en el noroeste del país, mientras el país conmemoraba el Día de Muertos.

Una explosión arrasó la tienda del centro alrededor de las 3 de la tarde, hora local, del sábado, provocando que un espeso humo negro se elevara sobre la ciudad mientras los aterrorizados compradores huían.

Las imágenes publicadas en línea mostraron llamas envolviendo el edificio, evacuaciones frenéticas y bomberos luchando contra el incendio en medio de autos carbonizados y una fachada cubierta de hollín.

Las autoridades dijeron que el incendio destruyó la tienda y dañó los edificios cercanos.

Al menos 12 personas resultaron heridas, muchas de ellas en estado grave.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que entre las víctimas se encontraban niños y dos mujeres embarazadas.

Durazo dijo en un comunicado: “He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas del accidente”.

Añadió que los equipos de emergencia y los hospitales estaban trabajando las 24 horas del día para tratar a los sobrevivientes.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias en las redes sociales y escribió: “Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida”.

Dijo que había enviado equipos federales para ayudar a las familias de las víctimas.

Gustavo Salas, fiscal general de Sonora, dijo que la mayoría de las muertes parecían haber sido causadas por inhalación de gases tóxicos.

La causa de la explosión sigue bajo investigación, aunque los medios locales citaron un posible fallo eléctrico.

El departamento de Seguridad Pública del estado descartó cualquier ataque y dijo que el incendio parecía accidental.

Los equipos de rescate de la Cruz Roja y los departamentos de bomberos locales trabajaron durante horas para contener el incendio, que se desató mientras los compradores llenaban la tienda antes del fin de semana festivo.

La Cruz Roja dijo que más de 40 miembros del personal y 10 ambulancias respondieron y realizaron múltiples viajes a hospitales cercanos.

Al caer la noche, la fachada de la tienda era un caparazón ennegrecido, y los investigadores buscaban pistas entre los escombros.

La tragedia se produjo mientras millones de personas en todo México celebraban el Día de los Muertos, una colorida fiesta nacional que honra a sus seres queridos fallecidos.

Es el peor desastre de incendio en Hermosillo desde 2009, cuando un incendio en una guardería mató a 49 niños y provocó indignación nacional por violaciones de seguridad.

