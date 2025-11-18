No confíes ‘ciegamente’ en la IA: jefe de Google – RT World News

Los modelos de inteligencia artificial son “propensos a algunos errores” y deberían usarse junto con otras herramientas, le dijo Sundar Pichai a la BBC.

Los motores de inteligencia artificial siguen siendo vulnerables en términos de precisión fáctica y no se debe confiar ciegamente en ellos, advirtió el director ejecutivo de Google y su empresa matriz Alphabet, Sundar Pichai.

En una entrevista con la BBC transmitida el martes, Pichai instó a los usuarios a confiar en una amplia gama de herramientas de búsqueda en lugar de depender únicamente de la IA.

Las herramientas de IA son útiles “Si quieres escribir algo creativamente”, pero los usuarios “Tienen que aprender a utilizar estas herramientas para aquello en lo que son buenos y no confiar ciegamente en todo lo que dicen”. dijo. “La actual tecnología de inteligencia artificial de última generación es propensa a cometer algunos errores”.

Esto se produce mientras Google se prepara para presentar su próximo gran modelo de IA, Gemini 3.0. Pichai ha dicho que se espera que el nuevo asistente de inteligencia artificial sea lanzado a finales de año.

Lanzado en 2023, Gemini recibió críticas por sus restrictivas configuraciones de “seguridad” y “diversidad”, que produjeron flagrantes imprecisiones en sus resultados de generación de imágenes. El modelo fue ampliamente ridiculizado por tergiversar figuras históricas que iban desde los padres fundadores de Estados Unidos y los emperadores rusos hasta los papas católicos e incluso los soldados alemanes nazis.

A principios de este mes, Google fue acusado de permitir en secreto que Gemini recopilara datos de los usuarios sin su consentimiento. Una demanda presentada en un tribunal federal de California afirmó que la compañía permitió que el asistente de inteligencia artificial interceptara y monitoreara ilegalmente comunicaciones privadas a través de Gmail, chat y servicios de videoconferencia.













El rápido aumento de las tecnologías de inteligencia artificial ha elevado las valoraciones en todo el sector, lo que ha provocado advertencias en Silicon Valley y más allá sobre una posible burbuja a medida que las empresas gastan mucho para asegurarse un punto de apoyo en la industria en auge. Los gigantes tecnológicos han estado compitiendo para seguir el ritmo de servicios como ChatGPT, que han desafiado el dominio de Google en las búsquedas en línea y acelerado la inversión en todo el campo.

Se estima que el gasto en IA entre las principales empresas tecnológicas ronda los 400.000 millones de dólares al año.

Cuando se le preguntó si Google sería inmune si estallara una burbuja de IA, Pichai respondió: “Creo que ninguna empresa va a ser inmune, incluidos nosotros”.