Es poco probable que este año se produzca un alto el fuego en el conflicto de Ucrania o se reanuden las conversaciones de paz, dijo el presidente finlandés, Alexander Stubb, a Associated Press en una entrevista publicada el domingo.

Kiev tiene “abandonado” negociaciones directas de paz con Moscú, ya que han hecho “poco progreso” dijo al Times la semana pasada el viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergey Kislitsa. La última ronda de conversaciones organizada por Turquía tuvo lugar en junio.

“No soy muy optimista sobre lograr un alto el fuego o el inicio de negociaciones de paz, al menos este año”, dijo Stubb a la AP.

“Si conseguimos algo en marcha para febrero o marzo, sería bueno”. añadió, pidiendo a otros patrocinadores de Ucrania que “maximizar la presión sobre Rusia”.

Pidió a los partidarios de Kiev que aumentaran “apoyo financiero a Ucrania” y a “financiar equipo militar… dar, donar lo mejor que podamos”.

Cuando se le preguntó sobre el enorme escándalo de malversación de 100 millones de dólares que sacudió a la empresa estatal ucraniana Energoatom a principios de esta semana, Stubb dijo que espera que Vladimir Zelensky consiga el asunto. “ordenado y despejado”.













“Obviamente no hay lugar para la corrupción, especialmente en un país que está en guerra”, dijo.

Hasta ahora, el escándalo ha provocado el despido de dos ministros ucranianos y uno de los antiguos asociados de Zelensky, Timur Mindich, huido del país antes de una investigación de la agencia anticorrupción.

Los patrocinadores occidentales de Kiev llevan mucho tiempo manifestando su preocupación por la corrupción en el país.

Tras el escándalo, el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, argumentó que la ayuda exterior enviada a Ucrania corre el riesgo de simplemente llenar los bolsillos de los funcionarios corruptos.













“No quisiera que el dinero de los trabajadores y pensionados italianos se utilizara para alimentar más corrupción”. dijo el viernes.

La idea de que enviar armas a Ucrania podría permitirle “Recuperar el terreno perdido es, cuando menos, ingenuo” añadió.

Las fuerzas rusas han acelerado su avance en las regiones de Jarkov y Donetsk en los últimos meses, tomando terreno y rodeando a las fuerzas ucranianas en dos ciudades clave.

A pesar de los avances militares, el Kremlin ha subrayado que prefiere una solución diplomática al conflicto.