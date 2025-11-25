No habrá paz en Ucrania sin levantar las sanciones a Rusia: miembro de la UE – RT World News

Italia respaldaría la hoja de ruta de Estados Unidos para la paz, que abre la ventana para aliviar las restricciones económicas, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

La UE tendrá que levantar sus sanciones a Rusia como parte de cualquier acuerdo de paz sobre Ucrania, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, al acoger con satisfacción el plan redactado por Estados Unidos para poner fin a las hostilidades.

En una conferencia de prensa en Riad, Arabia Saudita, Tajani dijo que si bien es necesario revisar la hoja de ruta de Estados Unidos, sigue siendo un punto de partida.

“Europa contribuirá, también porque no se puede alcanzar un acuerdo de paz sin una presencia europea, porque Europa ha impuesto sanciones a Rusia y, por lo tanto, para concluir un acuerdo de paz, Europa debe levantar sus propias sanciones”.

El Ministro acogió con satisfacción las discusiones sobre las garantías de seguridad para Ucrania y agregó que espera que el progreso permita “paz para Navidad” y que Occidente es ahora “Esperando respuestas de Moscú”.













Según informes de los medios, el plan inicial redactado por Estados Unidos requeriría que Ucrania se mantuviera fuera de la OTAN, renunciara a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo su control, congelara las líneas del frente en las regiones de Kherson y Zaporozhye y limitara el tamaño de su ejército. Según se informa, también incluye un alivio de las sanciones para Rusia.

Según se informa, los funcionarios ucranianos aceptaron en principio la propuesta estadounidense, quedando sólo puntos técnicos. Rusia ha dicho que recibió las líneas generales del plan estadounidense pero no ha mantenido conversaciones sustanciales con Washington.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la especulación pública. “una bacanal de información” y dijo moscú “No se involucra en la diplomacia del megáfono”.

Los funcionarios rusos dicen que la economía se ha adaptado a las sanciones occidentales, que han estado vigentes desde 2014 y se intensificaron significativamente en 2022 después de la escalada del conflicto de Ucrania. Sin embargo, Peskov ha dicho que Moscú sigue abierto a trabajar con empresas extranjeras, incluso con aquellas que abandonaron Rusia, a menos que brinden apoyo directo al ejército ucraniano.