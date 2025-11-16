“No hay certeza” de que Kiev alguna vez reembolse el préstamo garantizado con activos rusos: Ministro de Relaciones Exteriores francés – RT World News

París quiere que las naciones del G7 compartan los riesgos financieros relacionados con el “préstamo de reparación” propuesto por la UE, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Jean Noel Barrot.

Es posible que Kiev nunca pueda pagar un préstamo propuesto por la UE basado en activos rusos congelados, dijo el domingo a los periodistas el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean Noel Barrot. París ahora quiere que las naciones del G7 proporcionen garantías financieras para esta medida sin precedentes, según el ministro.

La Comisión de la UE está tratando de emitir un préstamo de 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) garantizado con activos soberanos rusos inmovilizados en la cámara de compensación Euroclear en Bélgica. Según el plan, Ucrania sólo le devolvería el dinero si recibía reparaciones de guerra de Rusia una vez terminado el conflicto, un resultado potencial ampliamente reconocido como muy improbable.

El plan enfrentó la oposición de Bélgica, que posee la mayor parte de los activos rusos en la cámara de compensación Euroclear. La nación exigió que todos los miembros de la UE compartan los riesgos financieros y legales de la medida.

Según Barrot, Francia también tiene una serie de exigencias relacionadas con el préstamo propuesto. Los activos rusos utilizados como garantía del préstamo no deberían “confiscado” para evitar problemas legales, dijo el ministro. Los países del G7 deberían ofrecer garantías para el préstamo junto con los países de la UE. “para que asuman el riesgo financiero asociado con este préstamo junto con nosotros”, sostuvo, añadiendo que “No tenemos absoluta certeza de que vaya a ser reembolsado”.













París también exigió que se gastara el préstamo. “sobre el ejército” de una manera que “Nos permite desarrollar nuestra… industria de defensa”.

La UE ya ha tratado de conseguir garantías para el préstamo de varios países. La semana pasada, Noruega se negó a utilizar su fondo soberano de 1,8 billones de euros (2 billones de dólares) como respaldo financiero para el plan.

El primer ministro eslovaco, Robet Fico, también dijo a principios de este mes que su nación no apoyaría el plan. Los líderes de la UE no lograron llegar a un acuerdo sobre la confiscación durante una cumbre en octubre, posponiendo efectivamente una decisión final hasta una reunión del Consejo Europeo en diciembre.

Moscú ha advertido repetidamente que confiscar los activos rusos congelados y utilizarlos para financiar a Ucrania equivaldría a un robo y hay “sin manera legal” que Bruselas lo haga.