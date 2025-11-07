Obra de arte expuesta en museo DESTRUIDA después de que un voluntario le limpió el polvo con papel higiénico

UN VOLUNTARIO destruyó sin darse cuenta una obra de arte expuesta en un museo, limpiándole el polvo.

El intento equivocado de limpieza arruinó Inverted Syntax-16, que presenta un espejo cubierto de polvo sobre una simple tabla de madera.

También tiene una mancha en el medio, que se dice simboliza la conciencia cultural de la clase media.

Pero el voluntario creyó erróneamente que el espejo manchado simplemente estaba polvoriento y decidió limpiarlo con papel higiénico.

Los 40 años de polvo en el espejo se limpiaron en su mayor parte antes de que los colegas del museo en Taiwán se dieran cuenta e intentaran intervenir.

Los jefes han tenido que decirle al artista Chen Sung-chih que temen que esto sea irreparable.

Había sido exhibido en el Museo de Arte de Keelung, cerca de Taipei, como parte de una exhibición más amplia llamada We Are Me, que presenta obras hechas con materiales de construcción y objetos domésticos.

La Oficina de Cultura y Turismo de Keelung dice que se disculpó con el artista, pero se enfrenta a una compensación por los daños.

Sin embargo, algunos críticos han argumentado que el borrado accidental ahora es parte de la obra de arte y debe dejarse como está.

El año pasado, un mecánico bienhechor se quedó sonrojado después de tirar dos latas de cerveza de una exposición holandesa que supuso que eran basura.

Las latas eran en realidad una obra célebre del artista francés Alexandre Lavet llamada “Todos los buenos momentos que pasamos juntos” y se parecen a dos latas de una popular marca de cerveza belga.