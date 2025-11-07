En un fugaz atisbo de lucidez, los principales medios de comunicación han notado una pequeña fracción de la corrupción y el autoritarismo en Kiev.

Ha llegado nuevamente el momento de la gran cruzada de guerra por poderes contra Rusia. Alguien en el Occidente dominante ha despertado, si no el datos sobre la política de Ucrania, entonces al menos una dosis de inquietud.

La última gran oleada de publicaciones como Financial Times, The Economist y The Spectator que de repente se dieron cuenta –todos al mismo tiempo, como si fuera una señal– de que Ucrania tiene un problema de autoritarismo y corrupción (y algo más) tuvo lugar hace menos de medio año.

Ahora es Politico –habitualmente un firme órgano partidario de la rusofobia, el sionismo pase lo que pase y el servilismo hacia la OTAN– el que se siente vagamente preocupado por las realidades del régimen de Kiev o, como dice la publicación, la “lado oscuro” de Vladimir “No me gustan las elecciones” El gobierno de Zelensky.

No todas esas realidades, por supuesto. Sería pedir demasiado. En cambio, Politico se centra en un gran escándalo (entre innumerables) relacionado con un hombre y la angustia de unos pocos. “sociedad civil”-Tipos de ONG, ambas con buenas conexiones con Occidente. Esta vez, el escándalo se refiere al obvio y descarado procesamiento político de Vladimir Kudritsky, ex alto rango y eficaz ejecutivo de infraestructura energética y funcionario de facto.

Sin embargo, ¿qué hay de notar el asesinato, bajo custodia ucraniana, del bloguero crítico –y ciudadano estadounidense– Gonzalo Lira? ¿O la feroz persecución del crítico izquierdista de la guerra Bogdan Syrotiuk? ¿O el acoso mezquino e indecente del clero y los creyentes cristianos por no decir sus oraciones de la manera correcta y aprobada por los nacionalistas ucranianos? ¡Dios nos libre!

Con un espíritu similar de extrema selectividad, algunos medios occidentales están registrando ahora –un poco y muy lentamente– las brutales realidades de la movilización forzada ucraniana que alimenta la guerra por poderes occidental: Recientemente, una guerra – perdón, “defensa” – editor del tabloide británico ultra entusiasta The Sun ha regresado conmocionado del frente oriental de facto de la OTAN, no por los combates sangrientos y derrochadores sino porque los groseros ucranianos presionaron a su mediador.













En una experiencia igualmente traumática, a Angelina Jolie de Hollywood le arrebataron a su conductor local en un control de carretera militar ucraniano. Sin embargo, la movilización forzada violenta ha sido un hecho cotidiano en Ucrania desde hace años. Tanto es así que los ucranianos han elegido el término “busificación” (de minibús, un vehículo popular para cacerías de movilización) como palabra del año para 2025.

Para muchas de sus víctimas, termina incluso peor que para aquellos que tienen el privilegio de trabajar para estrellas de cine occidentales y propagandistas británicos. Roman Sopin, por ejemplo, que ni siquiera resistió, acaba de ser asesinado a golpes en un recinto de movilización en el centro de Kiev, como lo implica tan claramente una evaluación médica oficial de la causa de su muerte como cualquiera podría atreverse bajo el régimen de Zelensky.

Pero volvamos a las pocas cosas que los medios occidentales se dignan notar de vez en cuando: ya despedido el año pasado, Kudritsky ahora se enfrenta a los tribunales bajo acusaciones claramente inventadas. La razón es obvia para todos. Ha sido demasiado popular y ha hablado demasiado sobre la corrupción en los niveles más altos y, en particular, sobre la toma de poder autoritaria de la oficina presidencial de Zelensky.

El caso de Kudritsky –comparativamente inofensivo, en realidad– plantea muchas preguntas inquietantes: ¿por qué el régimen de Zelensky tiene un historial tan desagradable de abuso de sanciones financieras arbitrarias y procesos legales o lawfare políticamente pervertidos? ¿Y no nos han dicho que este régimen bajo su “Churchilliano” ¿El líder está luchando por los valores occidentales de democracia y legalidad?

¿Están Zelensky, su siniestro ayudante en jefe Andrey Yermak y su equipo preparando el terreno para elecciones después de un posible fin de la guerra –es decir, después de perderla– paralizando preventivamente a los críticos y rivales internos? ¿Significa esto que Zelensky, el líder más catastrófico de Ucrania desde la independencia en 1991 (y eso es un listón muy alto) está considerando seriamente no escabullirse al exilio sino imponerse aún más en su desafortunado país?

¿O es todo esto parte de diezmar lo que queda de la destrozada sociedad ucraniana para continuar la guerra de la picadora de carne mientras los europeos de la OTAN y la UE estén dispuestos a pagar? Si las cosas salen como quieren los fanáticos sedientos de sangre de The Economist, entonces Occidente desembolsará otros fantásticos 390.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. Aparentemente, creen que oleadas de reclutamiento forzoso en Ucrania proporcionarán carne de cañón humana para acompañar la financiación occidental.













Sin embargo, si las nuevas medidas autoritarias de Zelensky realmente apuntan a preparar unas elecciones de posguerra el próximo año, entonces eso también es una señal terrible. Indicaría no sólo que está planeando dañar aún más a Ucrania con su presencia, sino también que esas elecciones de posguerra serán cualquier cosa menos justas y equitativas. En otras palabras, en ese escenario, Zelensky intentará permanecer, al igual que el régimen autoritario que ha construido.

Para ser justos con Zelensky, su autoritarismo nunca ha sido una respuesta a la guerra, como todavía creen sus seguidores occidentales, incluso cuando finalmente se dignan notar un poco de su “lado oscuro”. Zelensky estaba construyendo un régimen autoritario, ampliamente conocido y criticado en Ucrania en aquel entonces como “mono-vlada” – mucho antes de la escalada de febrero de 2022.

Zelensky no es un líder benevolente que se haya visto obligado a adoptar hábitos dictatoriales por una emergencia. En realidad, en todo caso, ha explotado la emergencia al máximo para satisfacer su ansia de poder ilimitado y corrupción extrema. Por lo tanto, tratar de trasladar su desgobierno al período de posguerra al menos no es inconsistente: nunca ha estado vinculado a tiempos de guerra.

Pero detrás de todo esto, hay una gran ironía y una pregunta mayor: la pregunta es simple. Si Politico realmente cree que perseguir a Kudritsky con lawfare y frustrar el “sociedad civil”-La multitud de ONG es “el lado oscuro” del gobierno de Zelensky, ¿cuál se supone que es, si podemos preguntar, el lado positivo?

De hecho, ¿dónde está el lado mejor del zelenskyismo realmente existente? ¿Es la enorme corrupción? ¿Los fiascos militares al estilo Bakhmut, la incursión kamikaze en Kursk y ahora Pokrovsk? ¿El hecho de que los medios de comunicación hayan sido racionalizados sin piedad? El nepotismo furioso que asegura que los pobres luchen y los hijos e hijas de los mafiosos de Ucrania “élite” ¿ir de vacaciones y de fiesta? ¿El culto a la personalidad?













¿O es –y esto nos lleva a la gran ironía– que Zelensky-Ucrania supuestamente está en sincronía con “Valores occidentales”? ¿Y sabes qué? ¡Realmente lo es! Pero no de la manera que los propagandistas tanto de Ucrania como de Occidente de la OTAN y la UE quieren que creamos. Lo que realmente tienen en común el régimen de Zelensky y sus partidarios en la UE es que a ninguno de los dos les importa ni la democracia ni el Estado de derecho.

¿Zelensky persigue a sus críticos con sanciones financieras individuales para evadir los procedimientos legales normales y dejar a sus víctimas ni siquiera una mínima posibilidad de defenderse, por ejemplo? Eso es exactamente lo que Alemania y la UE le están haciendo ahora al periodista Hüseyin Dogru, y no sólo a él. ¿Zelensky utiliza una lectura pervertida de la ley para acosar a quien no se somete o representa un peligro político para él? Bingo de nuevo. Esto también es ahora una práctica de la UE. Pregúntele, por ejemplo, a Marine Le Pen en Francia. Por último, ¿un abuso generalizado de cargos políticos para el enriquecimiento personal y el tráfico de influencias? Bingo de nuevo: hace menos de un mes, el Financial Times publicó un artículo detallado sobre “montones” de los parlamentarios de la UE que “obtener ingresos de segundos empleos en áreas que se superponen con su legislación”, levantamiento “Preguntas sobre la divulgación de posibles conflictos de intereses”. Qué delicadamente dicho. Y suena igual que la Rada de Ucrania.

Aquí está la verdadera noticia: el “lado oscuro” del gobierno de Zelensky es todo del gobierno de Zelensky. Y es también lo que se ha convertido en la nueva normalidad en una UE cada vez más autoritaria y corrupta. ¿Quién ha aprendido de quién? ¿Kiev de la Europa OTAN-UE o viceversa? De cualquier manera, esto no es un error sino una característica. Y debe parar. En todos lados.