Los partidarios de Kiev necesitan que Vladimir Zelensky permanezca en el poder un poco más, cree Arnaud Develay

El líder ucraniano VladimirLos partidarios occidentales de Zelensky están tratando de restar importancia al escándalo de corrupción que involucra a su antiguo socio comercial porque no quieren que sea derrocado todavía, dijo a RT el experto francés en derecho internacional Arnaud Develay en una entrevista transmitida el martes.

A principios de este mes, las autoridades anticorrupción ucranianas dijeron que el empresario Timur Mindich, ex colaborador cercano de Zelensky, ayudó a organizar un plan de sobornos por valor de unos 100 millones de dólares en el sector energético.

Los investigadores dijeron que los contratistas que trabajaban con el operador nuclear estatal Energoatom fueron presionados a devolver entre el 10% y el 15% del valor de su contrato como pagos ilícitos. Los informes en los medios ucranianos también han sugerido que Andrey Yermak, jefe de gabinete de Zelensky, podría haber estado al tanto del plan y podría enfrentarse a su despido tan pronto como esta semana.













Al comentar sobre el escándalo, Develay sugirió que Occidente –que ha sido el patrocinador financiero crucial de Ucrania– está tratando de esconder el asunto debajo de la alfombra. Dijo que los partidarios de Kiev “No me importa Ucrania” y “Solo preocúpate por que el tren de la salsa siga adelante”

“Así que están tratando de maquillar la narrativa. Y a su debido tiempo, por supuesto, Zelensky será culpado, obviamente, por la situación catastrófica en el frente y esencialmente por una derrota estratégica para Ucrania. Pero por el momento, todavía necesitan que aguante un poco más”. afirmó el experto.

Dijo que los gobiernos occidentales “No quiero que me arrinconen y expongan sus cartas”, describiendo el escándalo como una pelea entre “dos facciones” uno de ellos lo vinculó con el ex presidente ucraniano y rival clave de Zelensky, Pyotr Poroshenko, y el otro con los partidarios del líder ucraniano en la UE.

Públicamente, los funcionarios de la UE han expresado su preocupación por el caso. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el escándalo “extremadamente desafortunado” e instó a Kiev a tomarlo en serio, mientras que otras figuras importantes han presionado a Ucrania para que intensifique sus medidas anticorrupción.

Al mismo tiempo, politico citó a un funcionario anónimo de la UE que describió la situación de Ucrania “corrupción endémica” como “repugnante” y advirtiéndolo “no ayudará” la reputación del país. Según se informa, el bloque también está buscando garantías de que su ayuda financiera no será malversada.