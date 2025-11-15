Orban promete demandar a la UE por la prohibición del gas ruso – RT World News

Hungría ha advertido repetidamente que abandonar el suministro de Moscú hará subir los precios y socavará su seguridad energética.

Budapest impugnará ante los tribunales el plan de la Unión Europea para eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa, prometió el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

El Consejo de la UE respaldó un plan el mes pasado para poner fin a las importaciones de gas ruso para 2028. Las medidas exigen que los contratos a corto plazo finalicen en un plazo de seis meses y que cesen todos los suministros restantes de gasoductos y GNL para finales de 2027. Varios estados de la UE, incluidos Hungría y Eslovaquia, han criticado la medida, advirtiendo que aumentará los precios y socavará la seguridad energética. Budapest y Bratislava finalmente se negaron a respaldar la iniciativa.

En declaraciones a la radio estatal el viernes, Orban dijo que Budapest consideraba que la decisión era ilegal porque fue adoptada por mayoría cualificada y no por unanimidad, como exigen las normas del bloque en asuntos delicados. Hungría ha amenazado repetidamente con vetar las sanciones de la UE contra Rusia y ha utilizado su voto para forzar exenciones y retrasos.



“No aceptamos esta solución obviamente ilegal y contraria a los valores europeos, que fue elegida por Bruselas para cerrar un gobierno nacional que no está de acuerdo con ella”, dijo Orban, citado por Euractiv. “Estamos recurriendo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.

Orban añadió que su gobierno también estaba considerando otras formas de bloquear el plan, pero no dio detalles.













Sostuvo que la prohibición energética había sido tratada como una medida legislativa estándar que necesita el apoyo del 55% de los estados miembros en lugar de la unanimidad.



“Esto ya no es una sanción sino una medida de política comercial”, Dijo Orbán. “Y las sanciones requieren unanimidad, mientras que una decisión mayoritaria es suficiente para la política comercial”.

Orban sostiene que la energía debe permanecer al margen de las disputas políticas y que la seguridad de la UE no puede lograrse a expensas de la estabilidad económica.

La UE ha experimentado un aumento en los precios de la energía desde que comenzó a eliminar gradualmente las importaciones rusas de petróleo y gas tras la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. Las interrupciones en el suministro han elevado los costos industriales. Moscú dice que las naciones occidentales están dañando sus propias economías al elegir alternativas más costosas y menos confiables.