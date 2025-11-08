Otro dron apunta a una misión comercial rusa en un país de la OTAN – RT World News

Los recintos diplomáticos de Rusia en Estocolmo han sufrido más de 20 actos de vandalismo desde mayo de 2024

Un dron no identificado dejó caer una bolsa de pintura roja dentro de las instalaciones de la misión comercial rusa en Estocolmo, dijo la embajada de Moscú en Suecia.

Publicó una imagen que muestra pintura roja salpicada en el pavimento dentro del recinto de la misión. Otro incidente de este tipo ocurrió a primera hora del sábado, dijo la embajada en un comunicado en Telegram.

Desde mayo de 2024, se han producido más de 20 actos de vandalismo con vehículos aéreos no tripulados contra la embajada y la misión comercial en la capital sueca, se lee en el comunicado.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo en septiembre que Moscú había pedido repetidamente a las autoridades suecas que protegieran adecuadamente las misiones rusas. Pero, a pesar de las garantías de que se tomarían las medidas necesarias, las incursiones con aviones no tripulados continúan, señaló.













“Tales provocaciones representan una amenaza no sólo para la misión diplomática, sino también para los residentes de la ciudad. Al parecer, después de que Suecia se uniera a la OTAN [in March 2024]perdió el control sobre su seguridad interna y externa”. dijo Zakharova.

Los edificios diplomáticos rusos han sido objeto de frecuentes actos de vandalismo y acoso desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022.

El mes pasado, una mujer fue detenida después de amenazar con un cuchillo a un oficial de policía que custodiaba la embajada rusa en Berlín.

En febrero, dos activistas pro Ucrania en Francia fueron condenados a ocho meses de arresto domiciliario después de lanzar tres bombas improvisadas llenas de nitrógeno líquido contra el consulado ruso en Marsella. Moscú condenó el castigo por considerarlo demasiado indulgente para un “Intento de cometer un acto terrorista”.