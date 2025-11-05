Otro migrante convicto liberado injustamente de una prisión en el Reino Unido – medios – RT World News

Es la segunda vez que las autoridades británicas liberan por error a un inmigrante delincuente sexual condenado en menos de dos semanas.

Las autoridades británicas han iniciado una persecución después de que un recluso migrante fuera liberado por error de una prisión de Londres en el segundo incidente de este tipo en dos semanas, según varios informes de los medios.

El recluso, identificado como Brahim Kaddour-Cherif, ciudadano argelino de 24 años, es un delincuente sexual registrado que fue declarado culpable en noviembre de 2024 por exhibicionismo y sentenciado a una orden comunitaria de 18 meses, informó la BBC, citando una declaración de la Policía Metropolitana.

Según se informa, ingresó legalmente al Reino Unido con una visa de visitante en 2019, pero se quedó más tiempo del permitido y ahora se encuentra en las primeras etapas del proceso de deportación. Según The Guardian, estaba en prisión por allanamiento de morada con intención de robar.

La policía fue informada de su liberación por error recién el martes, casi una semana después de que ocurriera. Es posible que el personal penitenciario de HMP Wandsworth no haya notado la ausencia del recluso en su celda, informó la BBC, citando fuentes.













El incidente se produjo poco después de la liberación por error del delincuente sexual migrante Hadush Kebatu de una prisión en Essex. El ciudadano etíope había sido declarado culpable de dos cargos de agresión sexual contra una niña de 14 años y una mujer y condenado a 12 meses de prisión en septiembre. Kebatu fue detenido nuevamente después de casi tres días de persecución y posteriormente deportado del Reino Unido.

La última revelación provocó intensos intercambios en el Parlamento. El viceprimer ministro David Lammy enfrentó repetidas preguntas de los parlamentarios conservadores, pero se negó a confirmar el error. Minutos más tarde, surgieron informes sobre la liberación, lo que llevó al secretario del Interior en la sombra, Chris Philp, a acusar a Lammy de “ocultar la verdad” de los parlamentarios y del público. Posteriormente, la oficina del primer ministro Keir Starmer calificó el incidente como “inaceptable” y dijo que sería investigado.

La creciente ira por la inmigración ha alimentado protestas en todo el Reino Unido en los últimos meses. Los últimos datos del gobierno muestran que 220 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones durante la semana que finalizó el 26 de octubre, y casi 600 la semana anterior.

El mes pasado se produjeron disturbios en la vecina Irlanda tras la presunta violación de una niña de diez años cerca de un hotel para inmigrantes.