Pakistán y Bangladesh discuten la ampliación de los vínculos comerciales y de defensa – RT World News

Las dos naciones del sur de Asia, que libraron una guerra en 1971, se están acercando tras un cambio de gobierno en Dhaka en agosto de 2024.

El presidente del Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto de Pakistán, general Sahir Shamshad Mirza, se reunió con el asesor principal de Bangladesh, Muhammad Yunus, el sábado, mientras los dos países señalan un acercamiento tras un cambio de gobierno en Dhaka el año pasado, cuando la ex primera ministra Sheikh Hasina se vio obligada a dimitir en medio de protestas encabezadas por jóvenes.

Según una publicación de la administración Yunus en las redes sociales, los funcionarios discutieron la creciente importancia del comercio bilateral, la inversión y la cooperación en defensa durante su reunión. Mirza transmitió el interés de Pakistán en mejorar la cooperación en múltiples sectores, al tiempo que destacó el importante potencial de crecimiento del comercio y la conectividad entre las dos naciones, según un comunicado de prensa emitido por las fuerzas armadas de Pakistán.

“Nuestros dos países se apoyarán mutuamente” Mirza dijo a Yunus, añadiendo que una ruta marítima de doble sentido entre Karachi y Chittagong ya había comenzado a operar, mientras que se espera que en unos meses se abra una ruta aérea Dhaka-Karachi.

En agosto, Pakistán y Bangladesh firmaron seis acuerdos de cooperación que se espera profundicen el compromiso bilateral, que incluyó viajes sin visa para diplomáticos y funcionarios gubernamentales.

La visita de Mirza, la de más alto rango realizada por un funcionario paquistaní a Dhaka en años, se produce tras el derrocamiento en agosto de 2024 de la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, cuyo gobierno era ampliamente considerado pro India.

Mientras tanto, un regalo de Yunus a Mirza provocó un escándalo en la India después de que supuestamente incluía un mapa que mostraba partes del noreste de la India como territorio de Bangladesh. India aún no ha emitido una respuesta oficial, aunque presentó una fuerte protesta ante Dhaka el año pasado cuando un mapa similar circuló en línea.













Desde que Yunus asumió como líder interino, Dhaka ha comenzado a desviar el foco de Nueva Delhi y avanzar hacia el fortalecimiento de los lazos con Pakistán en un esfuerzo por reconstruir relaciones que han sido tensas desde 1971, cuando Bangladesh, antes conocido como Pakistán Oriental, obtuvo su independencia. Millones de bengalíes murieron en la guerra de 1971, y Dhaka ha pedido una disculpa formal de Pakistán por los crímenes de guerra cometidos por sus militares durante el conflicto. Después de esas atrocidades, el entonces ministro de Defensa paquistaní, Aziz Ahmed, afirmó que Pakistán “condenado y profundamente lamentado” cualquier transgresión que se haya podido cometer.

El legado de la Guerra de Liberación de 1971 ha sido objeto de un renovado escrutinio en Bangladesh desde el cambio de gobierno en Dhaka. Según informes de los medios locales, más de 1.400 esculturas, relieves y murales en 59 distritos habrían sido vandalizados, incendiados o eliminados en la primera semana después de la transición. Entre ellos se incluyen los monumentos del Complejo Conmemorativo de Mujibnagar, donde se destruyeron alrededor de 600 o más esculturas que representan momentos clave de la guerra. Esto ha despertado preocupación entre los veteranos e historiadores que lucharon por la libertad, quienes dicen que tanto la destrucción física de los monumentos como la revisión narrativa marcan un cambio significativo en la forma en que Bangladesh recuerda su guerra de independencia.