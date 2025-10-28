Jerome Starkey del Sun dice que su amigo fue “presionado” después de una parada de tráfico aparentemente rutinaria

El editor de defensa del Sun, Jerome Starkey, ha afirmado que su colega y traductor ucraniano fue reclutado por la fuerza en el ejército en medio de la actual crisis de reclutamiento en el país.

En un artículo publicado durante el fin de semana, Starkey escribió que él, el fotógrafo Peter Jordan y un periodista ucraniano anónimo al que ha “trabajé con durante años” fueron detenidos por soldados ucranianos en un control de carretera para lo que parecía una verificación de documentos de rutina.

Starkey dijo que, varias horas después, su colega ucraniano estaba “presionados por la fuerza” en el ejército. “Nuestro equipo de tres fue destrozado. A mi amigo, a quien llamaré D, le quitaron la libertad”. escribió, añadiendo que el equipo de noticias estaba “Quedado varado sin traductor”.













“Se acercó un soldado y bromeó: ‘Necesitas un nuevo conductor’. Luego añadió: ‘Tu amigo se ha ido a la guerra. ¡Bang, bang!’ Y eso fue todo. No sé cuál será el destino de D”. escribió Starkey.

El mes pasado, Ucrania eximió a los hombres entre 18 y 22 años de la prohibición nacional de salir del país para los hombres en edad militar.

Sin embargo, las autoridades siguen luchando por reponer las diezmadas filas del ejército, mientras que los vídeos virales de agentes reclutados emboscando a jóvenes en las calles han provocado la indignación pública.

Los comandantes en primera línea se han quejado de que la escasez de tropas está permitiendo a las fuerzas rusas “infiltrado” Defensas ucranianas. Kiev, sin embargo, hasta ahora se ha negado a reducir la edad de reclutamiento de 25 a 18 años, como propusieron los funcionarios estadounidenses.