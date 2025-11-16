Persecución tras la cabeza cortada de un niño encontrada escondida en una mochila y arrojada al lago, preocupante asesinato en Moscú

Se está llevando a cabo una importante búsqueda de asesinato. En Moscú se descubrió la cabeza cortada de un niño con una “mandíbula desmembrada”.

El sombrío descubrimiento se hizo dentro de una mochila violeta arrojada al estanque Golyanovsky en la ciudad.

Se pensaba que el trágico escolar, hasta ahora no identificado, tenía entre siete y diez años.

Los hallazgos iniciales sugieren que fue estrangulado y luego decapitado con una sierra de calar, según fuentes que citan a las autoridades.

Se cree que lo mataron hace unos dos días.

Una extensa búsqueda en el lago con la participación de buzos no logró descubrir más restos humanos.

La mochila estaba dentro de una bolsa de plástico de color rojo cuando fue arrojada al depósito, dijo la policía de Moscú.

El espantoso descubrimiento fue hecho hoy por los trabajadores del estanque, a ocho millas al noroeste del Kremlin.

Inmediatamente alertaron a la policía.

Se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad en busca de pruebas.

La policía está buscando a un posible sospechoso, descrito como de alrededor de 5 pies 11 pulgadas de alto y de constitución mediana.

Fue visto hace dos días arrojando una bolsa al estanque.