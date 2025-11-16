Home Internacionales Persecución tras la cabeza cortada de un niño encontrada escondida en una...

Persecución tras la cabeza cortada de un niño encontrada escondida en una mochila y arrojada al lago, preocupante asesinato en Moscú

Un collage de imágenes que contiene 1 imagen. La imagen 1 muestra vehículos y personal de la policía junto a una masa de agua en invierno.

Se está llevando a cabo una importante búsqueda de asesinato. En Moscú se descubrió la cabeza cortada de un niño con una “mandíbula desmembrada”.

El sombrío descubrimiento se hizo dentro de una mochila violeta arrojada al estanque Golyanovsky en la ciudad.

La cabeza cortada de un colegial fue descubierta en el estanque Golyanovsky en MoscúCrédito: East2West
El inquietante hallazgo se produjo dentro de una mochila que había sido arrojada al lago.Crédito: East2West

Se pensaba que el trágico escolar, hasta ahora no identificado, tenía entre siete y diez años.

Los hallazgos iniciales sugieren que fue estrangulado y luego decapitado con una sierra de calar, según fuentes que citan a las autoridades.

Se cree que lo mataron hace unos dos días.

Una extensa búsqueda en el lago con la participación de buzos no logró descubrir más restos humanos.

La mochila estaba dentro de una bolsa de plástico de color rojo cuando fue arrojada al depósito, dijo la policía de Moscú.

El espantoso descubrimiento fue hecho hoy por los trabajadores del estanque, a ocho millas al noroeste del Kremlin.

Inmediatamente alertaron a la policía.

Se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad en busca de pruebas.

La policía está buscando a un posible sospechoso, descrito como de alrededor de 5 pies 11 pulgadas de alto y de constitución mediana.

Fue visto hace dos días arrojando una bolsa al estanque.

La policía busca a un hombre que cree que arrojó algo al aguaCrédito: East2West



